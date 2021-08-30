看門狗狗遭搶匪用刀斬傷 牠「血流披臉」衝嬰兒房護主

只有在最重要的時候，你才會知道對你最忠心的人是誰。外國一間民居，日前遭劫匪持凶行劫，雖然男主人及時發現並試圖用手上的棒球棍還擊，但劫匪們人多勢眾，加上手上有槍，男主人始於不敵被逼交出所有財物。然而，自家的寵物狗竟也不顧一切地衝向劫匪，希望能趕走他們。雖然及後被劫匪砍至重傷，但牠依然堅持忠心護主！

英格蘭曼徹斯特一間民居在凌晨時分，遭3名男子持凶行劫，他們蒙臉非法闖入Jack Golding和他的未婚妻Annmarie Behan的家。當時家中還有他們6個月大的兒子Arlo，男主人Jack察覺到異樣便拿起棒球棍一探究竟。

然而劫匪人多勢眾，加上有槍，很快便把Jack和Annmarie逼到他們兒子的房間，Jack更被人用槍抵住了額頭！沒想到此時家中的土狗「Cilla」竟衝向劫匪們，希望把他們趕走。Cilla被劫匪砍成重傷，但牠依然堅持護主衝向小主人的身邊！

看到劫匪冷血的行為和Cilla忠心護主的赤誠，一眾網民紛紛留言道：「可憐的狗狗，希望牠能平安無事！」、「狗狗永遠不會忘變你對牠的好，勇敢的女孩，要盡快好起來！」、「只敢傷害小狗的賊人們，不過是無用的膽小鬼」、「就算平常有多膽小，狗狗永遠不會在你需要牠的時候缺席！」。

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文章授權轉載自《香港01》