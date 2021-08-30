快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

雄三反艦飛彈進駐台中 海軍迅雷基地成軍

男子於女同事瓶裝水內混入尿液 動機竟是因為「愛」

香港01 / 撰文： 曹家駿
日本兵庫縣神戶市一名20多歲的OL，日前兩度發現自己放在辦公室冰箱的瓶裝水傳出尿味，其後發現「元兇」是一名男同事。 示意圖／ingimage(非事件當事人)
日本兵庫縣神戶市一名20多歲的OL，日前兩度發現自己放在辦公室冰箱的瓶裝水傳出尿味，其後發現「元兇」是一名男同事。 示意圖／ingimage(非事件當事人)

多飲水有益健康，但若被混入「異物」情況就不同了。日本兵庫縣神戶市一名20多歲的OL，日前兩度發現自己放在辦公室冰箱的瓶裝水傳出尿味，其後發現「元兇」是一名男同事，動機竟然因為「愛」。

綜合日媒報導，該女子上月底和本月初，先後兩次發現放在辦公室冰箱的瓶裝水變黃，並傳出刺鼻尿味，懷疑遭人惡作劇，於是向公司通報。

公司經調查後，發現事件是一名24歲男同事所為，他承認在女子的瓶裝水中混入尿液，而原因竟是喜歡對方。

據悉該名男子是臨時工，他承認因暗戀該名女子，於7月28日在其瓶裝水中混入尿液，但對本月初的事件則沒有印象。現時該男子已遭開除，並被警方逮捕。

延伸閱讀：

36個震撼冷知識：樹熊指紋幾乎和人類一樣　我們都喝過這動物的尿

澳洲母親將尿液注入9歲女兒靜脈　只為寫Blog博同情

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

買麥當勞驚見前車「有牛」他嚇壞PO網 牛主現身曝：剛買的

開車「遛牛」！美國一名在麥當勞得來速等待消費的民眾，突然撇見前面的車輛後座出現一頭牛，他本來以為只是娃娃或模型，想不到牛竟然動了一下，驚訝的他也拍下影片PO網，吸引23萬人次觀看。車主事後也出面解釋，該頭牛是他當天到牛市集購入的，另外還有兩隻小牛躺在後座。

「跟我結婚吧！」 女大生不靠約會平台 丟紙飛機傳情追男成功

英國20歲女大生柏琳今年年初被住隔壁玩橄欖球的21歲男子皮爾斯煞到，她透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向皮爾斯傳情。

男子於女同事瓶裝水內混入尿液 動機竟是因為「愛」

多飲水有益健康，但若被混入「異物」情況就不同了。日本兵庫縣神戶市一名20多歲的OL，日前兩度發現自己放在辦公室冰箱的瓶裝水傳出尿味，其後發現「元兇」是一名男同事，動機竟然因為「愛」。

英3歲女童被捧當童裝模特兒！賺的錢足夠買樓 嫩媽：為未來準備

家長將可愛寶寶當模特兒拍美照，總會引起爭議。英國1名3歲女童Elise Prior年紀輕輕，已被媽媽當成童裝模特兒，曾和多個大型時裝品牌合作。她的媽媽Sophie Howe透露，最初為女兒開IG，只是覺女兒長得可愛，想和其他媽媽分享，但後來發覺女兒愈來愈特別，很適合做模特兒。雖然Sophie的做法引起不少媽媽非議，但她認為「我們正為她的未來做準備」，已經幫女兒開了儲蓄戶口，賺的錢夠女兒付房屋押金買樓。

國家地理新鮮聞：鸚鵡伸援手助同類

無私並非是人類獨有的特性，蝙蝠和老鼠都會幫助熟悉或陌生的同類。近年，科學家首次發現，原來鳥類也會互相幫忙。

她用「男友小弟弟」穿耳洞發炎急求助 網友歪樓：是鉛筆嗎？

許多愛美的民眾，為了能戴上漂亮的耳飾，不惜忍痛也要打耳洞。不過，美國卻有一名女子，為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。