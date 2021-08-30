男子於女同事瓶裝水內混入尿液 動機竟是因為「愛」

多飲水有益健康，但若被混入「異物」情況就不同了。日本兵庫縣神戶市一名20多歲的OL，日前兩度發現自己放在辦公室冰箱的瓶裝水傳出尿味，其後發現「元兇」是一名男同事，動機竟然因為「愛」。

綜合日媒報導，該女子上月底和本月初，先後兩次發現放在辦公室冰箱的瓶裝水變黃，並傳出刺鼻尿味，懷疑遭人惡作劇，於是向公司通報。

公司經調查後，發現事件是一名24歲男同事所為，他承認在女子的瓶裝水中混入尿液，而原因竟是喜歡對方。

據悉該名男子是臨時工，他承認因暗戀該名女子，於7月28日在其瓶裝水中混入尿液，但對本月初的事件則沒有印象。現時該男子已遭開除，並被警方逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》