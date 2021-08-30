買麥當勞驚見前車「有牛」他嚇壞PO網 牛主現身曝：剛買的

開車「遛牛」！美國一名在麥當勞得來速等待消費的民眾，突然撇見前面的車輛後座出現一頭牛，他本來以為只是娃娃或模型，想不到牛竟然動了一下，驚訝的他也拍下影片PO網，吸引23萬人次觀看。車主事後也出面解釋，該頭牛是他當天到牛市集購入的，另外還有兩隻小牛躺在後座。

根據美聯社報導指出，居住在美國威斯康辛州的納爾遜 （Jessica Nelson）在26日前往麥當勞得來速，正在等待消費時，突然發現前面的車輛後座上有一頭牛，納爾遜表示，「一開始我還以為是假的，誰會把一頭牛放在車裡，然後牛就轉動頭部，所以我就拍下影片，因為我被車上的牛嚇到了」。

納爾遜表示，他將影片放上網路，至今已吸引23萬人次觀看，事後牛主人看到網路貼文也聯繫上他，牛主人說明，這頭牛是一頭小牛，他當天在牛市集拍賣會上買了牠還有另外兩隻小牛，不過兩隻小牛躺在後座，所以才沒有被看到。