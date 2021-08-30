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「跟我結婚吧！」 女大生不靠約會平台 丟紙飛機傳情追男成功

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向鄰居傳情。圖／取自manchestereveningnews
女大生透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向鄰居傳情。圖／取自manchestereveningnews

英國20歲女大生柏琳（Francesca Burrin）今年年初被住隔壁玩橄欖球的21歲男子皮爾斯（Joe Pearce）煞到，她透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向皮爾斯傳情，2人最後發展成情侶關係。

攻讀解剖學和人類生物學的柏琳透露，自己在紙飛機上寫著「跟我結婚吧！」的字樣，還在窗戶上貼出她社群平台帳號吸引皮爾斯注意，皮爾斯3天後加她好友，酷酷地問：「你就是那位鄰居吧？」2人在網上聊了2個多月後開始約會，現已交往2個半月。

柏琳希望她的戀愛故事能鼓勵其他女性不要靠交友平台，在現實生活中「大膽追愛」。柏琳說人們聽到她和皮爾斯相識過程時都感到不可置信，因為現在多數人都靠約會平台認識對象。

女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧！」的字樣。圖／取自manchestereveningnews
女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧！」的字樣。圖／取自manchestereveningnews

皮爾斯和柏琳念同一所大學的生物醫學科學系，他表示柏琳一開始從百葉窗偷看他時「意圖就很明顯」，他和朋友們在後院玩球時，都會瞥見柏琳跟朋友躲在百葉窗後面窺視，他們會假裝沒看到對方，再突然將目光掃向她們，認為這樣一來一往很有趣。

皮爾斯提到他們互加好友後就開始進一步的互動，中間還歷經柏琳染疫、2人一起隔離，至今關係進展順利。

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