「跟我結婚吧！」 女大生不靠約會平台 丟紙飛機傳情追男成功
英國20歲女大生柏琳（Francesca Burrin）今年年初被住隔壁玩橄欖球的21歲男子皮爾斯（Joe Pearce）煞到，她透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向皮爾斯傳情，2人最後發展成情侶關係。
攻讀解剖學和人類生物學的柏琳透露，自己在紙飛機上寫著「跟我結婚吧！」的字樣，還在窗戶上貼出她社群平台帳號吸引皮爾斯注意，皮爾斯3天後加她好友，酷酷地問：「你就是那位鄰居吧？」2人在網上聊了2個多月後開始約會，現已交往2個半月。
柏琳希望她的戀愛故事能鼓勵其他女性不要靠交友平台，在現實生活中「大膽追愛」。柏琳說人們聽到她和皮爾斯相識過程時都感到不可置信，因為現在多數人都靠約會平台認識對象。
皮爾斯和柏琳念同一所大學的生物醫學科學系，他表示柏琳一開始從百葉窗偷看他時「意圖就很明顯」，他和朋友們在後院玩球時，都會瞥見柏琳跟朋友躲在百葉窗後面窺視，他們會假裝沒看到對方，再突然將目光掃向她們，認為這樣一來一往很有趣。
皮爾斯提到他們互加好友後就開始進一步的互動，中間還歷經柏琳染疫、2人一起隔離，至今關係進展順利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言