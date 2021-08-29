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她用「男友小弟弟」穿耳洞發炎急求助 網友歪樓：是鉛筆嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。圖／翻攝自《每日星報》
美國一名女子為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎。圖／翻攝自《每日星報

許多愛美的民眾，為了能戴上漂亮的耳飾，不惜忍痛也要打耳洞。不過，美國卻有一名女子，為了讓耳洞變大，竟讓男友拿自己的生殖器幫她「擴耳」，不料傷口嚴重發炎，讓她崩潰上網求助，引起網友熱烈討論。

據《每日星報》報導，該名女子在臉書社團上發文求助，稱男友異想天開，拿他的生殖器穿過自己的耳洞，不料耳洞竟發生感染、發炎腫脹，讓女子崩潰問道「該怎麼和醫生交待來龍去脈？還是有任何能夠自行在家處理發炎耳洞的辦法嗎？」

貼文一出，報導指出雖然不清楚該女子最後如何處理，但文章已被大量轉發。有網友在看到女子文中所附的照片後，開始質疑為何兩邊耳洞的大小不同？然而更多網友則是在乎男友的生殖器尺寸「究竟有多細小」，為何能夠輕易穿過女子的耳洞？對此，網友們也揶揄留言道「是鉛筆嗎？」、「解鎖新戀物癖」、「不懂男友為何想做這種事」。

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