快訊

蔣中正致希特勒信函拍賣曝光 信中推崇第三帝國「可做中國模範」

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著阿富汗嬰孩 竟成最後身影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女視毒蛇為「神使」纏頸去祭典被咬暈 村民錯上錯終致慘死

香港01 / 李納德
遇到野生蛇類不宜打擾，但印度女子見到毒蛇，卻以為是「濕婆神的使者」，竟撿起蛇掛上頸，結果被咬死。圖／截自YouTube影片
遇到野生蛇類不宜打擾，但印度女子見到毒蛇，卻以為是「濕婆神的使者」，竟撿起蛇掛上頸，結果被咬死。圖／截自YouTube影片

遇到毒蛇應避之則吉，但竟然有人拿起來纏在頸上？印度賈坎德邦一名女子早前去參加濕婆神的祭典，出門時發現一條毒蛇，由於濕婆是「蛇之王」，女子以為毒蛇是「神使」，便將蛇盤纏在頸上前往儀式。祭祀上女子被蛇咬了幾口都未有理會，村民們集中唱聖歌也沒為意，直至她中毒暈倒後，村民竟然是先找巫師治療，最終女子慘死。當地傳媒指，如果女子當時馬上送院，很可能仍有救，形容她是死於根深蒂固的迷信。

印度部分地區仍有祭祀蛇的傳統，蛇又和不少神靈有關，許多人在被蛇咬後採取錯誤做法。早前是印度教傳統中的月份「Shravan」，信徒會崇拜濕婆神，對教徒來說亦是齋戒月，主要吃水果、牛奶和水，他們相信濕婆的祝福會實現奉獻者的願望。

當地傳媒報導，被毒蛇咬死的女死者Runiya Devi是該邦查特拉區人，早前出席拜祭濕婆神的宗教活動。當地傳媒指，她離家時見到有條蛇出現在面前。由於印度教信仰中，濕婆是「蛇之王」，Devi覺得毒蛇是濕婆的「信使」或「濕婆神的使者」，竟然上前將蛇撿起，盤纏在自己的頸上參加祭典，即使毒蛇已經咬了她幾口，她仍然懶理，最終疑中毒失去知覺。

有目擊者指女子參加儀式前已「戴上」毒蛇，她本人及周圍的人都全神貫注唱宗教聖歌，村民打鼓又演奏其他傳統樂器，虔誠地向濕婆獻歌，沒有人為意她被毒蛇咬。直至村民發現Devi昏迷不醒時，毒蛇仍纏繞在她頸上，他們竟然沒有馬上將她送院，而是找來當地的巫師，但巫師也無法將她救活，終宣告她死亡。

印媒指難以確定是哪種蛇咬Devi過，亦不知她被咬後的情況，但認為如果立即將她送院，很可能救回一命，認為Devi是死於根深蒂固的迷信。過去20年，印度有約120萬人死於蛇咬，平均每年死5.8萬人，近半受害人30至69歲，逾四分之一是15歲以下兒童。

延伸閱讀：

非洲媽媽誕畸胎遭拋棄　父一看話係「魔鬼後裔」　要求妻親手殺子

日本4歲童玩滑板摔倒無數次　爬起來繼續練　萌爆IG吸逾28萬粉絲

文章授權轉載自《香港01》

中毒 印度教 信仰

延伸閱讀

蘭潭水庫驚見神秘洞穴 網傳有白蟒棲息當地人曝真相

外送籃內驚見「紅字包裹」網嚇壞：快去拜拜

賓客放鳥婚禮卻收到「座位費」 新人求付款近7000元

日本出售千元「哥吉拉蛋」 網震驚：下不了手

相關新聞

女視毒蛇為「神使」纏頸去祭典被咬暈 村民錯上錯終致慘死

遇到毒蛇應避之則吉，但竟然有人拿起來纏在頸上？印度賈坎德邦一名女子早前去參加濕婆神的祭典，出門時發現一條毒蛇，由於濕婆是「蛇之王」，女子以為毒蛇是「神使」，便將蛇盤纏在頸上前往儀式。祭祀上女子被蛇咬了幾口都未有理會，村民們集中唱聖歌也沒為意，直至她中毒暈倒後，村民竟然是先找巫師治療，最終女子慘死。當地傳媒指，如果女子當時馬上送院，很可能仍有救，形容她是死於根深蒂固的迷信。

擅自丟掉兒子多年珍藏的色情物品 法官判父母賠85萬元

美國男子維爾金（David Werking）2020年12月告贏自己的父母，獲法官認可他們無權丟棄自己的影片、雜誌與其他...

賓客放鳥婚禮卻收到「座位費」 新人求付款近7000元

舉辦婚禮耗時又費力，若賓客放鳥未到場，又沒有寄送禮金，新人恐會相當不滿。近期有作家在網路分享，有一對新人因不滿賓客沒有出席婚宴，又不事前告知，便寄給對方240美元（新台幣約6686元）的發票，要求對方付款。

日本出售千元「哥吉拉蛋」 網震驚：下不了手

「哥吉拉」是日本影史上歷史最悠久的怪獸角色，而哥吉拉也有初代、昭和、平成等不同系列的造型，市面上也有許多哥吉拉產品。有日本廠商近期推出「哥吉拉蛋」產品，引發網友熱議，因為這顆蛋其實就是一顆大西瓜，而業者為了宣傳，還將西瓜放在類似嬰兒床的木箱內。

沒帶保險套…25歲男用強力膠封死下體 一夜春宵後慘死路邊

印度一名25歲男子，近日前往飯店想與女友翻雲覆雨，正當要提槍上陣，卻驚覺忘記帶上保險套。此時他突發奇想使用強力膠封住自己的下體藉此避孕，不料與女友共度春宵後，隔日卻倒地身亡。

為救地球！美女上街露胸示威 網見姣好身材暈了：我加入抗爭

近日，500多位英國民眾走上街頭響應「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）示威活動，一名身材姣好的正妹裸露著上身，在人海中引起許多民眾關注，她希望能藉由裸身跳舞喚醒民眾對氣候議題的重視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。