女視毒蛇為「神使」纏頸去祭典被咬暈 村民錯上錯終致慘死

遇到毒蛇應避之則吉，但竟然有人拿起來纏在頸上？印度賈坎德邦一名女子早前去參加濕婆神的祭典，出門時發現一條毒蛇，由於濕婆是「蛇之王」，女子以為毒蛇是「神使」，便將蛇盤纏在頸上前往儀式。祭祀上女子被蛇咬了幾口都未有理會，村民們集中唱聖歌也沒為意，直至她中毒暈倒後，村民竟然是先找巫師治療，最終女子慘死。當地傳媒指，如果女子當時馬上送院，很可能仍有救，形容她是死於根深蒂固的迷信。

印度部分地區仍有祭祀蛇的傳統，蛇又和不少神靈有關，許多人在被蛇咬後採取錯誤做法。早前是印度教傳統中的月份「Shravan」，信徒會崇拜濕婆神，對教徒來說亦是齋戒月，主要吃水果、牛奶和水，他們相信濕婆的祝福會實現奉獻者的願望。

當地傳媒報導，被毒蛇咬死的女死者Runiya Devi是該邦查特拉區人，早前出席拜祭濕婆神的宗教活動。當地傳媒指，她離家時見到有條蛇出現在面前。由於印度教信仰中，濕婆是「蛇之王」，Devi覺得毒蛇是濕婆的「信使」或「濕婆神的使者」，竟然上前將蛇撿起，盤纏在自己的頸上參加祭典，即使毒蛇已經咬了她幾口，她仍然懶理，最終疑中毒失去知覺。

有目擊者指女子參加儀式前已「戴上」毒蛇，她本人及周圍的人都全神貫注唱宗教聖歌，村民打鼓又演奏其他傳統樂器，虔誠地向濕婆獻歌，沒有人為意她被毒蛇咬。直至村民發現Devi昏迷不醒時，毒蛇仍纏繞在她頸上，他們竟然沒有馬上將她送院，而是找來當地的巫師，但巫師也無法將她救活，終宣告她死亡。

印媒指難以確定是哪種蛇咬Devi過，亦不知她被咬後的情況，但認為如果立即將她送院，很可能救回一命，認為Devi是死於根深蒂固的迷信。過去20年，印度有約120萬人死於蛇咬，平均每年死5.8萬人，近半受害人30至69歲，逾四分之一是15歲以下兒童。

延伸閱讀：

非洲媽媽誕畸胎遭拋棄 父一看話係「魔鬼後裔」 要求妻親手殺子

日本4歲童玩滑板摔倒無數次 爬起來繼續練 萌爆IG吸逾28萬粉絲

文章授權轉載自《香港01》