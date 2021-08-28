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賓客放鳥婚禮卻收到「座位費」 新人求付款近7000元
舉辦婚禮耗時又費力，若賓客放鳥未到場，又沒有寄送禮金，新人恐會相當不滿。近期有作家在網路分享，有一對新人因不滿賓客沒有出席婚宴，又不事前告知，便寄給對方240美元（新台幣約6686元）的發票，要求對方付款。
美國《哈芬登郵報》作家路易斯（Philip Lewis）近期在推特貼出一張發票，發票上寫道因為賓客沒有事前通知無法出席婚宴，因此需要支付240美元的座位費，而路易斯對此感到相當驚訝，他表示「自己從來沒看過這種事」。
貼文一出後，引發網友熱議，許多人表示，婚宴用意就是新人請賓客吃飯，這樣的做法已經扭曲用意，變成交易行為，就算收到也不會付款，不過也有人表示，該名賓客也有錯，應該事前通知無法到場，讓新人另外安排座位，而不是放鳥，讓座位空著，浪費食材。
I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021
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