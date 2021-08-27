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沒帶保險套…25歲男用強力膠封死下體 一夜春宵後慘死路邊

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名男子想與女友連結卻忘記帶保險套，竟拿強力膠封住自己下體避孕。圖／Ingimage
印度一名男子想與女友連結卻忘記帶保險套，竟拿強力膠封住自己下體避孕。圖／Ingimage

印度一名25歲男子，近日前往飯店想與女友翻雲覆雨，正當要提槍上陣，卻驚覺忘記帶上保險套。此時他突發奇想使用強力膠封住自己的下體藉此避孕，不料與女友共度春宵後，隔日卻倒地身亡。

根據英國太陽報報導，位在印度阿莫達巴德（Ahmedabad）發生一件令人啼笑皆非的離奇死亡案件，25歲男子米爾扎 (Salman Mirza) 前往飯店想與女友親熱，卻發現忘記帶保險套，於是「急中生智」想到用強力膠封住自己下體，便能達成與保險套類似的避孕效果，隨後便開始連結做愛做的事情。

隔日一名友人卻發現米爾扎莫名倒在灌木叢中，帶回家後仍昏迷不醒，再緊急送到當地索拉公民醫院（Sola Civil Hospital），病況仍無好轉，最後不治身亡。

據了解，米爾扎與其女友之前皆有吸毒及吸食強力膠的習慣。報告顯示米爾扎死於多重器官衰竭，而誘發衰竭的導火線正是先前用強力膠封住自己下體的魯莽行為，讓本來就因吸毒不太好的身體雪上加霜。目前他的內臟檢體已被送至法醫做進一步的檢查。

元氣網報導6種常見避孕方法，其中保險套優點便是高效避孕，若全程正確使用，避孕成功率高達98％～99％，也是唯一可以預防性傳播疾病的避孕方法。千萬別自創避孕方法，否則受害的很可能是自己。

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