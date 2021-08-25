初次散步太興奮！博美化身「奇行種」狂奔 網笑翻：太可愛了

在上一代眼中，父親總予人嚴肅、冷冰冰的感覺，但最近日本1名女子在整理亡父的書房時，意外發現父親私下的一面。她一揭起書房內的地氈，才驚覺有神秘暗格，仔細查看後，「挖掘」到勞力士（Rolex）手錶、借來的遊戲帶等，更有大量的成人色情影片光碟，讓女子立即開玩笑指要暫停整理暗格，以免有損父親的名聲。

2021-08-25 20:00