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初次散步太興奮！博美化身「奇行種」狂奔 網笑翻：太可愛了
毛孩第一次外出散步太興奮，竟忘了自己是條狗？日本一名飼主表示，由於前段日子持續降雨，他一直找不到適合的日子帶狗狗去散步，好在終於等到了放晴的一天，便牽著3個月大的博美犬外出散心，不料寵物疑似「開心過度」，過程中竟撐起了兩條腿、僅用雙腳站立於地面，奇妙的瞬間也立刻被記錄下來，網友們看見照片後紛紛直呼「太可愛了」。
日前，日本一名飼主在推特上分享寵物「ルート（音譯：路托）」的散步奇聞，路托是一隻3個月大的博美狗，由於前段日子當地的天氣總是陰雨綿綿，直到本月中，他才終於等到期盼已久的好天氣，並帶著路托外出體驗「狗生」第一次的散步。
路托首次踏出戶外，心中激奮難耐，整條路上都蹦蹦跳跳的，活潑地踏著輕快的腳步。或許是街頭風景過於目不暇給，路托一度興奮到「手舞足蹈」，更使盡力氣撐起身軀，用兩條毛茸茸的腿佇立在地面上，讓主人驚呆了。這神奇的一幕也立刻被記錄下來，飼主也隨即將此分享到推特，並驚呼「帶牠去散步時，因為太興奮結果變成用兩條腿走路了」。
新奇的照片也立刻吸引網友目光，不少人讚嘆「太可愛了，是喜歡散步的博美呢」、「看起來像是要跳舞一樣呢」、「希望我家的寵物也能模仿一下」、「這隻小天使是怎麼一回事」。路托的英姿也被網友各種P圖惡搞，不僅被神亂入到熱門歌曲的MV中，還被放到《進擊的巨人》的漫畫裡，變成另類「奇行種」，對此路托的主人也相當開心，還留言邀請網友「盡情製圖」。
滅茶苦茶そう見えたのでクソコラすみません。 pic.twitter.com/If9i1XXXnS— Makaron_01417 (@makaron_01417) August 22, 2021
人が大好きみたいで、直ぐに飛びつこうとします！☺️— ポメラニアン🎖ルート (@luto0508) August 22, 2021
生後3ヶ月好奇心旺盛です！🐣 pic.twitter.com/8M6mIXXp3y
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