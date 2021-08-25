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女整理亡父書房驚見地毯下暗格 私藏超多18禁光碟還有勞力士

香港01 / 撰文／朱利安
女子發現過世的父親藏有大量色情光碟和勞力士。（Twitter「kasumishirakaba」圖片）
女子發現過世的父親藏有大量色情光碟和勞力士。（Twitter「kasumishirakaba」圖片）

在上一代眼中，父親總予人嚴肅、冷冰冰的感覺，但最近日本1名女子在整理亡父的書房時，意外發現父親私下的一面。她一揭起書房內的地氈，才驚覺有神秘暗格，仔細查看後，「挖掘」到勞力士（Rolex）手錶、借來的遊戲帶等，更有大量的成人色情影片光碟，讓女子立即開玩笑指要暫停整理暗格，以免有損父親的名聲。

日本1名女網民日前在Twitter發帖，稱自己在家中整理亡父的書房時，發現地氈下竟然有神秘暗格，全家人對此卻全然不知。好奇心驅使下，便決定一探究竟，她還在帖文笑言：「如果（暗格內）是屍體的話怎麼辦？」

該名女子於Twitter不時更新在暗格內發現的「出土文物」，她後來再上傳照片，指找出大量色情影碟，以及1984年的任天堂紅白機遊戲《轉轉樂園》，甚至有1隻非常古舊的勞力士手錶。在發現眾多18禁物品後，她終於忍不住說要停止「搜查」，以尊重離世的父親的名聲，同時好好懷念對方。

相關帖文至今已有逾6萬個讚好及接近3萬個轉發，許多網民被樓主的驚奇發現逗笑，又分享過去找到「爸爸私藏」的經歷，但笑指自己只找出一些疑似被遺忘及掉在一旁的日用品；亦有網民直言，樓主發現的都是父親生前最珍而重之和愛惜的物品，希望她好好收藏。

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文章授權轉載自《香港01》

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