41度高溫女模穿短上衣迷你裙 被杜拜購物中心「發黑卡趕走」

許多人在親友離世後，會選擇用火化的方式處理遺體，再將骨灰安置在容器中，安置在靈骨塔或是土裡。而有一位英國的醫師分享，人骨火化後並非直接燒成灰燼，而是還要利用另類的加工過程，才能變成大部分人看見的「骨灰」模樣。

2021-08-24 17:41