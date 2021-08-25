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阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

41度高溫女模穿短上衣迷你裙 被杜拜購物中心「發黑卡趕走」

聯合新聞網 / 綜合報導
女模日前穿著太性感被趕出杜拜購物中心。圖／取自@emmyruss
女模日前穿著太性感被趕出杜拜購物中心。圖／取自@emmyruss

德國22歲女模特兒拉絲（Emmy Russ）日前走進杜拜一間購物中心時，警衛攔下她告知她穿著「太性感」無法像這樣四處走動。

拉絲當時身穿亮片短上衣和迷你裙，自認以41度的氣溫來說是很「合理」的穿著。拉絲抱怨：「他們威脅要叫警察，把我擋在門外，還發書面警告給我。」拉絲收到的書面警告是杜拜購物中心的禮儀政策黑卡，上面寫著：「請穿著符合禮儀的衣服。」

拉絲表示她被趕出購物中心後，趕緊買了件長T恤套上，但仍自認原本的衣服不會太性感並透露：「我入境時，1名警察還在機場和我調情。」

這已經不是拉絲初次因衣著登上媒體版面，她先前曾穿著超短裙，靠在警車上擺姿勢拍照，最後在引擎蓋上「留下凹痕」後被逮捕。

警察 杜拜 模特兒 德國 機場

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