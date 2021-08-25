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二手書藏了人妻怒斥丈夫外遇紙條 作者也來湊熱鬧回應

聯合新聞網 / 綜合報導
二手書竟藏人妻怒斥丈夫外遇紙條。圖／取自twitter@Deanoyork
二手書竟藏人妻怒斥丈夫外遇紙條。圖／取自twitter@Deanoyork

英國43歲男性卡斯伯特（Dean Cuthbert）上週在慈善商店裡買了一本二手書，回家後發現裡面夾著一名女子指責丈夫外遇的紙條。卡斯伯特將紙條公布在社群平台，這本書的作者奧法雷爾（John O'Farrell）也來回應。

奧法雷爾表示：「我認為莎拉（紙條裡署名女子的名字）的計劃是：『克里斯（紙條裡外遇的丈夫）會讀完紙條和這本書，然後感到羞恥』，豈料克里斯只是想：『哦，她送我一本書。嗯，那可以直接捐去慈善商店了』。」

奧法雷爾著作的這本《The Best a Man Can Get》描述一名人夫在外與3個20多歲男人合租公寓的故事。他白天躺在床上、打電動，偶爾做點工作，有時會回到毫無戒心的妻小身邊，自以為能擁有一切，謊言卻不可避免地暴露出來。

莎拉在紙條上痛斥克里斯過著欺瞞她的「雙面生活」，讓她在養育孩子時「全然不知」他的行徑，還以為他是工作狂，跟書中情節相呼應。

卡斯伯特則說一開始發現紙條時覺得很奇怪，還猜是書的免費贈品，看到奧法雷爾的回應才恍然大悟。

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