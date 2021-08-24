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苦惱兒子穿鞋不分左右...他想1妙計秒搞定 網讚：有玩過都知道
區分「左」、「右」是孩童學習過程中的一大關卡，日本一名爸爸就發現自家小孩因為分不清左右，經常把鞋子的左右腳搞混，他便突發奇想利用妙招讓小孩學會分辨，貼文曝光後吸引大批網友朝聖，不少人看了都忍不住大讚「有在玩Switch的都知道」。
日本網友透過個人推特帳號PO文分享一段有趣的小故事，由於自家兒子分不清鞋子的左右腳，於是他經過一番思考後，決定在兒子的鞋底畫上近來超夯的電動「Switch」把手，便能讓兒子輕鬆辨別鞋子的左右腳。
原PO貼出照片，他在左右兩隻鞋底畫上Switch手把，並塗上顯眼的「紅、藍」顏色，想讓兒子聯想玩Switch時使用左、右把手的習慣，但有眼尖網友發現「手把的顏色畫反了」，原PO這才則緩緩地解釋，「顏色是兒子指定的，我想他自己大概一眼就能辨識」，透過這一招神奇小撇步，果真讓兒子開始學習如何分辨左右腳。
照片曝光後讓許多網友直呼「妙招！」、「有在玩Switch的都知道」、「小朋友真的比較容易理解耶！」、「看來要稱呼這世代的小孩叫Switch世代了」、「這其實要取決於小孩是左撇子還是右撇子」、「這是一個很適合兒童的方法，您真是天才！」
色塗ったら汚くなってしまったけどこれ一発でわかるな、親バカだけど感心してしまった pic.twitter.com/X3mP0pouBv— りんの (@xxxrinnoxxx) August 20, 2021
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