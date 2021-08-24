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遺體火化非直接變骨灰！醫曝「真實過程」 網驚喊：像冰沙

聯合新聞網 / 綜合報導
一位英國的醫師分享，人骨火化後並非直接燒成灰燼，而是還要利用另類的加工過程，才能變成大部分人看見的樣子。 示意圖／ingimage
一位英國的醫師分享，人骨火化後並非直接燒成灰燼，而是還要利用另類的加工過程，才能變成大部分人看見的樣子。 示意圖／ingimage

許多人在親友離世後，會選擇用火化的方式處理遺體，再將骨灰安置在容器中，安置在靈骨塔或是土裡。而有一位英國醫師分享，人骨火化後並非直接燒成灰燼，而是還要利用另類的加工過程，才能變成大部分人看見的「骨灰」模樣。

據英國媒體《太陽報》報導，一名在英國國民保健署（NHS）工作的醫生拉傑（Karan Raj）說明，當人在火化時，骨灰其實不會像焚燒木頭般只剩下灰燼，而是要用類似攪拌機的東西，將骨頭加工變成灰燼。

他說明道，屍體在火化時，大部分的器官和其他軟組織，都會因系統釋出的熱力和氣體而蒸發和氧化，最後就會剩下一些骨頭碎片，而這些碎片會被放入一台「骨灰攪拌機（Cremulator）」，在高速攪拌下，骨頭就會被加工成灰燼。

自拉傑分享此影片後，已累計超過74萬名網友觀看，讓不少人紛紛表示「我不想當冰沙…」、「這就是我朋友不想被火葬的原因」、「我在寵物火葬場工作，可以確定這是真的」、「所以我的姪子變成了骨頭冰沙？」、「就像麥當勞的漢堡肉一樣，總是會咬到一小塊的骨頭」、「這樣前一個使用者沒清乾淨，不就混合在一起了…？」

@dr.karanr

Reply to @bigmanmanwoman let’s talk about cremation ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran ##morbid ##weird

♬ original sound - Dr Karan Raj

英國 火葬 醫師

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