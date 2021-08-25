聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／河中飄浮死屍… 消防員趕赴現場發現真相無奈PO文
美國塔爾薩（Tulsa）消防隊、警方和緊急醫療服務中心18日接獲民眾通報，趕赴阿肯色河打撈男性「浮屍」。他們駕駛救援船到河上，結果發現這名男子還活著，他只是躺在水中「打瞌睡」。
塔爾薩消防隊稍後在社群平台敘述救援經過，並指出：「這條河的水位很低，但仍存在潛在危險。請保持安全並尋找其他消暑的方法！」
不少網友感謝救難人員的貢獻，表示：「塔爾薩消防隊表現出色，非常棒！謝謝你們，你們超級酷！」、「看到警察關心每一個生命，我真的很驚訝也很高興。」
但也有網友對消防隊的建議不以為然說：「所以現在人不能躺在河裡嗎？這裡是俄羅斯嗎？」、「讓那個人放鬆一下嘛。老天。」
TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5— Tulsa Fire Dept. (@TulsaFire) August 18, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言