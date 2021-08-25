影／河中飄浮死屍… 消防員趕赴現場發現真相無奈PO文

美國塔爾薩（Tulsa）消防隊、警方和緊急醫療服務中心18日接獲民眾通報，趕赴阿肯色河打撈男性「浮屍」。他們駕駛救援船到河上，結果發現這名男子還活著，他只是躺在水中「打瞌睡」。

塔爾薩消防隊稍後在社群平台敘述救援經過，並指出：「這條河的水位很低，但仍存在潛在危險。請保持安全並尋找其他消暑的方法！」

不少網友感謝救難人員的貢獻，表示：「塔爾薩消防隊表現出色，非常棒！謝謝你們，你們超級酷！」、「看到警察關心每一個生命，我真的很驚訝也很高興。」

但也有網友對消防隊的建議不以為然說：「所以現在人不能躺在河裡嗎？這裡是俄羅斯嗎？」、「讓那個人放鬆一下嘛。老天。」