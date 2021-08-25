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紐約女一個月生活費不到6000元 衛生紙也不買曝超狂省錢法

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約女不買衛生紙，如廁後只用肥皂跟水清潔。圖／取自mirror
紐約女不買衛生紙，如廁後只用肥皂跟水清潔。圖／取自mirror

美國紐約客橋本（Kate Hashimoto）雖然住在全球生活費最高的城市之一，每個月卻能只用200美元（約合新台幣5600元）過活，甚至連衛生紙都不買，如廁後只用肥皂跟水清潔。

橋本透露自己會盡量避免花錢，好比她從沒買過家具，總是在路邊挖寶。她的床是用舊瑜伽墊堆砌而成，餐桌則是一堆雜誌。

橋本還避免做飯以節省電費，她會在餐廳和超市外篩選垃圾，找出可食用的「衛生」食品，例如包裝好的美食和有機產品。如果朋友願意請她吃飯，她就願意到外面餐廳用餐。

橋本承認洗碗機和烤箱現在都成了她的儲物空間。她過去3年沒用洗衣機洗衣服，而是在洗澡時順便洗衣服。

橋本提到她會保留用過的公廁擦紙紙巾，因為「那些只拿來擦乾我洗乾淨的手，可以重複使用。」橋本自豪表示已8年沒添購衣服，「上一次買內衣是在1998年。」

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