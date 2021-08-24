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網紅分享每日開銷 眼尖網友看出「怪怪的」意外發現病症
美國一位化名為Seattle Tech Bro的網紅19日提到自己因為網友評論，及早發現甲狀腺癌的經歷。
Seattle Tech Bro說他原本只是想分享自己每日開銷，結果許多網友看了他的影片後，留言或私訊提醒他的甲狀腺看起來很腫，應該去醫院檢查。Seattle Tech Bro立刻到院檢查。經過幾輪測試和超音波檢查，醫生發現他身上結節95%可能是惡性，最後他切除了部分的癌腫瘤。
Seattle Tech Bro提到手術後的恢復期間會上傳較少影片，因為說這麼多話讓他筋疲力盡。
英國國民保健署官網指出，甲狀腺癌患者通常會在前頸處出現不會痛的腫塊或腫脹。頸部腫塊可能是由各種不太嚴重的情況引起的，每20個腫塊中只有大約1個是惡性的。惡性腫瘤往往比較硬，不易移動，並會逐日變大。若發現脖子前腫脹或出現腫塊，仍建議就醫。
甲狀腺癌其他症狀還包括：頸部腺體腫脹、為期數周不知原因聲音沙啞、沒有隨時間好轉的喉嚨痛、脖子痛、吞嚥及呼吸困難。
@seattletechbro
so yeah that was a wild experience ##cancer ##tiktok♬ original sound - Seattle Tech Bro
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