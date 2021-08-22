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義大利學生將健康通行證QR Code紋手臂 進餐廳暢通無阻

香港01 / 梁凱怡
意大利學生柯隆內塔將新冠肺炎健康通行證的二維碼紋於手臂。圖／取自Instagram＠andrea_colonnetta
意大利學生柯隆內塔將新冠肺炎健康通行證的二維碼紋於手臂。圖／取自Instagram＠andrea_colonnetta

歐盟國家陸續推行健康通行證。義大利22歲學生柯隆內塔（Andrea Colonnetta）因為將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）健康通行證的二維碼（QR Code）紋於手臂，於社群媒體引發熱議。

「本地」新聞網站8月21日報導，柯隆內塔表示，他最近刺青之前沒有考慮太多，只是與刺青師佩里羅尼（Gabriele Pellerone）討論後，就決定選擇主題性和實用性兼具的紋身圖案。

柯隆內塔的左臂下方現在紋有他的義大利官方「綠色通行證」（Green Pass）的黑色二維碼。來自義大利南部城市雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）的柯隆內塔告訴《卡拉布里亞郵報》，「這當然具有原創性，我喜歡與眾不同」。

已經接種兩劑疫苗的柯隆內塔表示，儘管他因為紋身而於社群媒體獲得許多關注，父母仍然希望他不要如此衝動行事。

意大利學生柯隆內塔手臂的健康通行證二維碼紋身的確有效。圖／取自TikTok＠gabrielepelleronereal
意大利學生柯隆內塔手臂的健康通行證二維碼紋身的確有效。圖／取自TikTok＠gabrielepelleronereal

柯隆內塔的紋身卻的確有效。從佩里羅尼發布的影片可見，他們到快餐店時，柯隆內塔向保安展示手臂的紋身，之後順利完成掃瞄。

自8月6日開始，義大利規定出入戲院、博物館和室內體育館或於餐廳室內用餐都須出示數位健康通行證。通行證顯示新冠疫苗接種狀況、是否已染疫康復或過去48小時採檢是否呈陰性。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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