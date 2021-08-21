影／48歲啃老族「拒絕工作」狂哭 揭終極真相全網被騙︰還我眼淚

在日本，「啃老」早已成為社會問題。近日Twitter出現一部短片引起網友熱烈討論，片段中見到一個啃老族男子被母親嚴厲指責叫他出去工作，他卻掙扎吵鬧說不要，尤如巨嬰。網友紛紛留言討論這個家庭的悲哀，然而該片段是擷取自一條YouTube影片，影片最後爆出一個真相讓網友驚覺被騙！

Twitter用戶reosira9999近日貼上一條啃老族短片引發網友討論，更上了Twitter熱搜。片段中見到一名聲稱已48歲的啃老族男子，被其母親責令要起來找工作，他邊與母親拉扯邊哭，尤如巨嬰一樣。

翻查資料，其實影片是擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上載的影片，題目為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着【ドキュメンタリー】」（密切跟拍48歲自稱YouTuber的家裡蹲初次打工實況【Documentary】）。紀錄片中詳細拍下了這個啃老族的故事，原來因為他3個月沒有洗澡，導致母親忍受不了而向社福機構求救，在工作人員幫助下他找到了工作。原本是個溫馨的故事，但影片最後卻爆出一個終極真相！

影片中見到，社福機構的工作人員嘗試開解兒子，但兒子卻以十分激烈的反應拒絕。母親之後看不過眼，強行拉起兒子叫他去工作，兩人互動拉扯，兒子發出吼叫抵抗，邊哭邊叫︰「我不要去打工！」後來在機構幫助下找到了居酒屋的工作，雖然工作中仍然不斷出錯，但總算找到可以待的地方。但影片最後爆出一幕，原來這個溫情小故事，是YouTuber「ウマヅラのお茶の間」幫求職App拍的廣告，剛剛那些片段只是演出來的「仿紀錄片劇情」。所有網友都被逼真的演技和製作欺騙了。

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文章授權轉載自《香港01》