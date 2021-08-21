老公5年沒洗枕頭飄異味 妻拿去洗見「驚人畫面」大崩潰

不少人睡醒後會覺得「越睡越累」，感到腰痠背痛，要挑對適合自己的床墊、枕頭，才能有良好的睡眠品質，不過除了睡眠品質很重要之外，有沒有保持「乾淨衛生」也是很重要的關鍵，近來有一名住在美國的妻子，被老公枕頭散發出的味道熏到受不了，於是果斷拿去清洗，沒想到接下來眼前出現骯髒畫面，讓她嚇壞了。

一名住在美國的人妻萊西(Lexi)在抖音(TikTok)分享了一則影片，她表示老公因為平日工作忙碌，回到家後倒頭就睡，而且還喜歡在床上吃零食，因此屑屑常掉得滿地都是，因為沒有定期清理枕頭的習慣，原本米白色的枕頭已經變成深褐色，更發出難聞的異味，讓她無法忍受，決定幫老公清洗一番。

只見影片中萊西把兩個髒枕頭丟到水裡，先用熱水浸泡一段時間後，再加入大量洗衣精與芳香劑，還有少量去污劑，接著浸泡一個晚上，24小時後，水已經從原本清澈變成混濁的乳白色，最後甚至呈現恐怖灰黑色，除此之外還殘留著許多噁心碎屑，畫面相當驚悚。

萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。 圖／抖音TikTok

浴缸內還殘留著許多噁心碎屑。 圖／抖音TikTok

萊西也馬上把影片給老公看，讓他知道自己一直睡著骯髒的枕頭有多不衛生，同時上傳到影音平台，呼籲大家要定時清理床鋪和枕頭，網友看了也直呼「超可怕」、「好噁心」，但也有人質疑怎麼不直接丟掉，萊西則是簡單回應「現在枕頭乾淨了」。