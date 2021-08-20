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難擋慾火？視訊探監男友變調 美國女袒胸「DIY」被抓了

香港01 / 卓柏安
美國女子法妮露因為探監時向男友展示胸部及自慰而被拘捕。示意圖／ingimage
美國女子法妮露因為探監時向男友展示胸部及自慰而被拘捕。示意圖／ingimage

探監竟然也能涉及色情的事？美國1名女子早前到監獄以視像通話方式探訪男朋友，其間數次露出胸部更在椅子上自慰。數天後女子被警方以2項罪名拘捕。

美國女子法妮露（Danielle Ferrero）於上周日（8日）到達位於佛羅里達蓬塔戈爾達（Punta Gorda）夏洛特郡的監獄探訪中心，以視像會面形式探訪正在服刑的男朋友。法妮露與男友的對話持續差不多約1小時，當中有涉及色情的內容。

當地監獄指法妮露在視像對話期間曾經自我撫摸，之後再在椅子上面前後搖擺自慰。法妮露在對話完結之前，亦曾經3度拉起自己的上衣，向男友展示她的胸部。警方最後以「公共地方展示性器官」及「違反緩刑或社區管制」2項罪名拘捕法妮露，並被關押於與男友同一座的監獄。

美國女子法妮露因為探監時向男友展示胸部及自慰而被拘捕。圖／取自Charlotte County Sheriff's Office
美國女子法妮露因為探監時向男友展示胸部及自慰而被拘捕。圖／取自Charlotte County Sheriff's Office

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文章授權轉載自《香港01》

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