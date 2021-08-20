切開有驚喜！麵包剖面藏電玩知名角色 網友直呼：登場太可愛！

任天堂電玩「超級瑪利歐」系列風靡世界，遊戲中的除了瑪利歐、庫巴等主要角色以外，就連其他的配角也頗為知名。最近一位日本網友，就用了瑪利歐系列中的小兵「栗寶寶」，做了一個讓人驚訝的造型麵包。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「konel_bread」最近在twitter分享一段影片。片中，他正切開某個外觀輪廓像顆香菇的麵包。而刀子不斷往下切，最後露出麵包的剖面圖案，竟然就是瑪利歐系列為玩家熟知，經常扮演敵人角色的「栗寶寶」。

事實上這位網友，非常善於製作內部附有圖案的麵包糕點。過去他也曾經製作過任天堂switch造型，內部藏著許多瑪利歐系列角色小饅頭的麵包，或者奧運五輪造型的麵包，精彩手法經常吸引到許多網友迴響。

網友們紛紛表示「太神啦」、「是栗寶寶」、「你怎麼辦到的」、「切開之前有猜到是栗寶寶」、「『等等，這是麵包或是香菇嗎』答案『都是』」、「好可愛喔」、「我真的被騙了」、「登場瞬間太可愛了」、「想法太厲害了」、「我：這個好像栗寶寶啊…等等還真的是」。