68歲女星懷孕了！29歲男星想不起「連結」經過 被tag才知當爸

滑社群軟體才發現自己「被成為」人父了？日前，墨西哥女星琳·梅（Lyn May）在Instagram宣布好消息，68歲的她目前已懷胎3個月，更在貼文標記孩子的爸，與他一同分享這份喜悅之情。然而，被標記當爸的這名男星卻一頭霧水，今年29歲的Markos D1直至被琳·梅標記後，才發現自己已成了別人的爹，對於這突如其來的發展，令他相當錯愕。

本月9日，琳·梅在Instagram宣布懷孕消息，她表示目前已懷胎三個月，更在文中貼出多張與Markos D1的甜蜜合照，熱情地標記孩子的爸，直呼「他要當爸爸了一定很開心」，字裡行間滿溢著幸福。但Markos D1卻完全在狀況外，他表示，直到琳·梅標記他並收到各界的祝福後，他才得知「自己當爸了」，面對這顆震撼彈，Markos D1相當不知所措。

Markos D1在接受媒體訪問時談到，琳·梅貼出的那些親密合照，皆是之前合作拍MV時留下的合影，雖然自己是琳·梅的粉絲，也曾有過工作上的往來，但雙方並未因此開始交往，私生活也幾乎沒有交集。他也坦言，或許兩人曾有過「一夜情誼」，但被問到是否有過「親密連結」，Markos D1卻無法給出肯定的答案。

Markos D1回憶起當天的經過，一日結束節目錄製後，他曾與共演的琳·梅等人一起喝酒，當晚喝了很多酒，意識也跟著朦朧了起來，後來琳·梅因家住比較遠，便詢問Markos D1能否借住他家一晚，因家中有兩張床，Markos D1也就答應了她的請求。儘管酒意模糊了記憶，但Markos D1仍能清楚記得，兩人確實是分開睡在各自的床上，不料事情的發展卻超乎想像。

針對突然的「人父宣告」，Markos D1衝擊地直呼「真的太瘋狂了」，就算想與琳·梅聯繫詢問狀況，但對方的手機卻一直打不通。而被問到是否會與琳·梅結婚時，Markos D1則表示，「她已經結了七次婚，我不認為她會想再結婚」，直接否定了婚姻可能性，但他也表明自己會負起責任，會陪伴並照顧琳·梅。

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