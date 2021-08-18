感謝當年「分擔房貸」 佛心房東賣房獲利跟前租客分紅

美國男性羅巴格（Chris Robarge）11日在社群平台透露，自己突然收到前房東贈送的2500美元（約合新台幣70000元）支票。房東附上紙條解釋最近賣房子後，計算了房屋增值比例，再依所有前房客的租金比例回饋部分賣房利潤。

羅巴格表示這是他離婚後第一個「家」，當時付了很多租金，很享受在那裡的時光。前房東先前問羅巴格現在的地址，過沒多久就寄支票給他，在紙條裡寫著：「雖然金額不多，但是屬於你的！這是一間很棒的房子，我很高興能與你分享。」

羅巴格收到支票後，感動到久久不能自已。他告訴網友：「我想分享這件事的原因是希望鼓勵人們真正實踐自己認同的價值觀。不要管時機點，也不要在乎有沒有人看到，就做吧！」羅巴格提到前房東的善舉激勵了他，決定捐贈2000美元（約合新台幣55000元）做善事。

羅巴格的貼文獲得網友迴響，紛紛表示：「這個行為很美而真誠」、「我感動得哭了」、「很高興知道世界上還有這麼好的人」、「這太感人了。謝謝你的分享。這篇文章讓我獲得了不可思議的價值」。