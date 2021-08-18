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夫妻中4億彩券不聲張 密訪30位親友送上支票

聯合新聞網 / 綜合報導
英國夫妻中頭獎後決定送親友及機構支票。圖／取自manchestereveningnews
英國夫妻中頭獎後決定送親友及機構支票。圖／取自manchestereveningnews

英國夫妻奈傑爾和莎倫（Nigeland Sharon Mather）2010年贏得高達1240萬英鎊（約合新台幣4億7千萬元）的彩券頭獎後決定不向親友公開這個好消息，直到他們發給30幾個親友、機構支票後，大家才知道這個秘密。

奈傑爾曾任飯店經理，當時他製作了一個電子表格，並到訪30幾個親友家，送他們他和莎倫製作的小卡片及支票。

奈傑爾在送禮物時會跟對方說：「請不要把這份禮物當成我們的彩券獎金分紅，只要想想這些錢會為你帶來什麼不同。」

莎倫透露他們無法放棄所有的獎金，考量未來生計以及2個年幼的孩子，「但希望盡可能改變更多人的生活。」

這對夫妻除了幫助家人和朋友，還進行慈善捐款，奈傑爾現在是當地慈善機構的主席。

這對夫婦教導現年12歲及14歲的兒子「尊重人們所擁有的，不要吹噓及炫耀。」

莎倫表示：「我們總是告訴兒子要將擁有這筆錢視為一種責任，我們希望拿來做好事，而不是浪費這筆錢。所以即使過聖誕節，兒子們也不會要任何愚蠢的東西。」

莎倫說會支持孩子們，讓他們終生受益，「但不要依賴我們。要像其他孩子應該做的那樣，靠自己腳踏實地的生活。」

這對夫妻除了幫助家人和朋友，還進行慈善捐款，丈夫現在是當地慈善機構的主席。。圖／取自manchestereveningnews
這對夫妻除了幫助家人和朋友，還進行慈善捐款，丈夫現在是當地慈善機構的主席。。圖／取自manchestereveningnews

彩券 頭獎 捐款

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