影／大腳怪現身生日派對 全場小孩奔逃哭喊：不要吃掉我！

美國女性布蕾特（Brett ）今年在女兒6歲生日派對上，邀請一位「神秘嘉賓」想給孩子們驚喜，豈料孩子看到這名嘉賓紛紛奔逃哭喊著：「不要再來了！」

布蕾特說她跟先生不想邀請冰雪奇緣公主或牙仙子這類比較受歡迎的腳色，而是請「大腳怪太太」穿上藍色芭蕾舞裙，帶著生日氣球登場。大腳怪太太先是從屋外發出聲音，再往窗戶裡看。孩子們一看崩潰大叫，因為他們真的以為有怪物入侵。後來即便大腳怪太太友善地出現在孩子面前，孩子們仍尖叫不止，希望大腳怪太太離開不要吃掉他們。

布蕾特表示：「原本以為會很可愛很有趣。沒想到孩子們有那種反應。」

直到布蕾特跟丈夫走上前給大腳怪太太一個擁抱時，孩子們才意識到這個生物是朋友而不是敵人。最後孩子們都擁抱了大腳怪太太並和她合照。布蕾特笑說：「但孩子們都希望大腳怪太太不要再回來。」