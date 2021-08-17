伴郎婚禮賀詞開錯玩笑「現場一片死寂」 被新娘勒令離開

美國一名男子日前擔任好友的伴郎，在婚禮上發表賀詞時犯了一個錯誤，當場氣氛降到冰點，新娘還勒令他離席。

這名男子花了很多心思構思講稿，還自作聰明加入「伴娘梗」，當時他說：「伴娘們，我在這裡的時間有點短，我真的不認識你們，所以我只想說你們6人中有5個人今天看起來很棒.....你們自己看看。」他以為這段俏皮話會獲得全場掌聲和笑聲，後來發現適得其反。

男子回憶當時的尷尬場景表示：「會場陷入死寂，我知道我真的搞砸了。我其實並未針對她們當中任何一個，只是胡說八道。」但其中一名伴娘開始哭泣，當男子上前道歉時，他察覺對方外貌並不那麼好看。

新娘這時走過來對男子說：「我認為你現在最好離開」，身後的新郎也點了點頭。男子感到非常內疚，隨後還到社群平台上鄭重道歉。但最後他只收到了一則新娘阿嬤充滿怨氣的評論。

一名自稱是婚禮攝影師的網友提到：「我在400多場婚禮中目睹一些糟糕的伴郎演講，這個絕對是我聽過最糟糕的前3名。這是很了不起的『成就』。」