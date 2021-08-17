快訊

驚人影像！逃離喀布爾 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

股價兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金氏紀錄認證全英國最小房子 沙發業者喊：我要挑戰！

聯合新聞網 / 綜合報導
「英國最小的房子」只有182公分寬、309公分高。圖／取自mirror
「英國最小的房子」只有182公分寬、309公分高。圖／取自mirror

英國北威爾斯一棟只有182公分寬、309公分高被金氏世界紀錄認定為「英國最小的房子」，裡面只有上下2層2間房。

屋主泰麗（Jan Tyley）1年中有6個月開放這棟房子當作旅遊景點，今年因為疫情比計畫晚一點開放。

泰麗表示這棟屋齡超過100年的房子已傳承5代，她的曾曾祖父1891年購入作為出租物業，但市議會9年後告知他這房子太小了想拆掉房子。所幸泰麗曾曾祖父與當地報紙編輯是好朋友，對方發起了一項活動，要求全國人民測量房屋，最終確定這棟房確實是英國最小房子，市議會因此放棄拆除。

但是因為房子實在太小不宜人居，1990年就轉型為旅遊景點，房裡維持100多年前的原貌，有一張小鐵床，沒有廁所。泰麗從未考慮裝修房子，因為她認為裡面放不下任何其他東西。

日前一間沙發公司聯繫泰麗，想知道他們一個沙發能否放進房子並順利組裝時，泰麗覺得這是個有趣挑戰便接受這個提案。組裝當天數十名遊客駐足觀看，可惜最終泰麗決定撤除沙發，她指出：「每年有超過5萬人來訪，沙發放裡面很難走動。」

放入沙發就很難行走。圖／取自mirror
放入沙發就很難行走。圖／取自mirror

英國 疫情 金氏世界紀錄

延伸閱讀

5天蓋好、月租2.7萬元 荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子

超瘦「紙片房」出售！網紅宣傳爆紅 房價一年漲15%

影／打破金氏世界紀錄！他一分鐘用嘴巴接住54粒爆米花

少年大嘴能塞進棒球、可樂罐 口一張超過10公分打破金氏世界紀錄

相關新聞

金氏紀錄認證全英國最小房子 沙發業者喊：我要挑戰！

英國北威爾斯一棟只有182公分寬、309公分高被金氏世界紀錄認定為「英國最小的房子」，裡面只有上下2層2間房。

他近50年吃下3萬多個麥當勞大麥克 打破金氏世界紀錄

美國67歲男性戈斯克過去49年間吃了32340個麥當勞「大麥克漢堡」，打破金氏世界紀錄。

愛不對人...婚姻破裂女獄警幫受刑人逃獄 英國各地旅館幽會

英國33歲獄警惠婷漢愛上受刑人賽登。不僅協助他越獄，兩人還在賽登逃亡路上在英國各處飯店幽會。

男追求性刺激尿道塞6粒腰豆 想隨精液射出不果無奈求醫

許多人或有獨特的性癖好，但切忌傷害自己的身體！最近美國1宗泌尿科病例就登上科學期刊網站，密西根州1名30歲男子為了追求性興奮，竟將6顆腰豆塞入尿道，一心想在高潮時隨精液把腰豆射出，惟最終尿住卻被「塞住」變得「滴水不漏」。男子自行解決問題，只好赴院求醫。一眾醫護先試圖擠出腰豆，但發現部份已卡得太深，最後只能動手術將餘下的腰豆夾出，幸好病人身體無大礙，其後順利出院。

男以為月亮杯是「可攜式shot杯」 開心試喝網愣：希望她有洗

女性生理用品除了常見的衛生棉、衛生棉條，近來也推出諸如月亮褲、月亮杯等產品，避免拋棄式用品，減少浪費。近日一名國外網友在廁所發現女友的月亮杯，但卻不知道月亮杯的功用，還拍片分享他的猜測與實驗，逗趣內容吸引上百萬網友按讚。

視訊會議途中遭幼童「拿槍爆頭」慘死 同事全程目睹

受疫情影響，許多公司都採取居家辦公的方式上班，日前在美國佛州卻有一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。據警方調查後發現，兇器是家中已被上膛的手槍，而犯人竟是她剛學會走路的孩子，不小心使用該把手槍打死自己的母親。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。