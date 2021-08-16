男追求性刺激尿道塞6粒腰豆 想隨精液射出不果無奈求醫

許多人或有獨特的性癖好，但切忌傷害自己的身體！最近美國1宗泌尿科病例就登上科學期刊網站，密西根州1名30歲男子為了追求性興奮，竟將6顆腰豆塞入尿道，一心想在高潮時隨精液把腰豆射出，惟最終尿住卻被「塞住」變得「滴水不漏」。男子自行解決問題，只好赴院求醫。一眾醫護先試圖擠出腰豆，但發現部份已卡得太深，最後只能動手術將餘下的腰豆夾出，幸好病人身體無大礙，其後順利出院。

據科學期刊網站上載的《Urology Case Reports》1個泌尿科病例，講述30歲男病人的求醫經過，他早前以排尿困難而到醫院求診，醫生經了解後得知男病人當天較早時，因為想在自己射出精液時同時「射豆」，便一口氣塞了6顆腰豆至尿道內，又稱他並非初次嘗試這樣做，但過去未曾塞過6顆腰豆。

然而，男病人其後發現「射力」不如自己所料，6顆腰豆全部卡在尿道內，曾嘗試自然排出和用鑷子夾出，但均告失敗，無奈下只好求醫。醫生為病人做電腦斷層掃描（CT）確認腰豆位置，又在陰莖抹上麻醉劑，試圖用人手擠壓的方式擠出腰豆，惟最終只擠掉1顆，遂建議病人接受手術。

翌日，醫生於手術期間撐開男病人的尿道及插入管子，發現其中4顆腰豆貼在一起，醫生需仔細地以醫學工具逐顆夾出餘下的腰豆。報告指院方沒有再於男病人的尿道發現異物，或者其他泌尿問題，對尿道造成的創傷亦很小，病人在手術當天便已可出院。

報告亦引述另一相似病例，指該名病人同樣將腰豆塞入尿道，但最終卻膨脹至無法以內窺鏡手術取出，而需接受膀胱切開術（cystotomy），報告形容是次事件的病人已屬非常幸運，醫院要求他接受輔導，認識何謂安全的性行為，以防止事件再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》