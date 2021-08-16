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愛不對人...婚姻破裂女獄警幫受刑人逃獄 英國各地旅館幽會

聯合新聞網 / 綜合報導
英國33歲女獄警愛上受刑人。圖／取自bbc
英國33歲女獄警愛上受刑人。圖／取自bbc

英國33歲獄警惠婷漢（Erika Whittingham）愛上受刑人賽登（Michael Seddon）。不僅協助他越獄，兩人還在賽登逃亡路上在英國各處飯店幽會。

賽登在越獄後6個月後被捕，當時他開始與另一名女性交往。惠婷漢承認罪行後被判3年徒刑，賽登則被多判6個月刑期。

檢察官惠婷漢及賽登最初在惠婷漢任職的監獄相識，賽登轉到別間監獄後兩人仍以拋棄式手機（burner phones，用完即丟不用綁約的手機，常用於偷情或犯罪）維持聯絡。

賽登2011年因綑綁襲擊78歲農夫而被判入獄，他於2019年10月模仿美國監獄電影《亞特蘭翠大逃亡》（Escape from Alcatraz）的情節，在床上留了一個假人後越獄成功，惠婷漢在監獄外開車接應他，送賽登搭火車到去利物浦。

當時跟丈夫感情不睦的惠婷漢與賽登至少在8間旅館幽會，支付所有住宿費，還送他衣服等禮物。

惠婷漢的辯護律師沙曼（Mark Sharman）表示惠婷漢因此事件罹患憂鬱症，提到人們一直以愛的名義做出愚蠢且極端的事情，而惠婷漢不巧迷戀賽登。法官理解惠婷漢經歷11年婚姻觸礁內心脆弱，但認為她理當明白「這一切都是錯的。」

沙曼指出惠婷漢最初拒絕賽登的追求，但當賽登發現惠婷漢沒戴結婚戒指後開始步步進攻，最終讓惠婷漢陷入這層危險關係。

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