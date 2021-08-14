快訊

美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆「最黑暗的夏天」

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

視訊會議途中遭幼童「拿槍爆頭」慘死 同事全程目睹

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 示意圖／ingimage
一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 示意圖／ingimage

受疫情影響，許多公司都採取居家辦公的方式上班，日前在美國佛州卻有一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。據警方調查後發現，兇器是家中已被上膛的手槍，而犯人竟是她剛學會走路的孩子，不小心使用該把手槍打死自己的母親。

據《CNN》報導，美國佛州阿爾塔蒙特斯普林斯（Altamonte Springs）警方在臉書發文指出，女子為21歲的林恩（Shamaya Lynn），在11日時透過視訊會議軟體Zoom在家開會時，她剛學會走路的孩子突然出現在鏡頭中，隨後便傳來一聲響亮的槍聲，下一秒林恩瞬間倒地消失在畫面中，讓在線上開會的同事全部嚇壞。

對此，該區負責警方表示，林恩因頭部中彈，緊急送醫後仍宣告不治，而經過調查發現，原來是林恩的丈夫將已經上膛的手槍隨意放置在家中，才會造成孩子意外開槍打死媽媽的悲劇。

CNN Zoom 視訊 居家辦公

延伸閱讀

「奇怪的視線盯著」 貓與玻璃櫥窗的組合 網友：對不起打擾了

把催繳電話當詐騙 她一聽少「14字經典台詞」：係金A

收到直銷訊息推銷 一句話惹怒備孕媽媽：沒禮貌

陳時中花10分鐘解釋3+11非破口 網友傻眼：時空背景不同之術

相關新聞

視訊會議途中遭幼童「拿槍爆頭」慘死 同事全程目睹

受疫情影響，許多公司都採取居家辦公的方式上班，日前在美國佛州卻有一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。據警方調查後發現，兇器是家中已被上膛的手槍，而犯人竟是她剛學會走路的孩子，不小心使用該把手槍打死自己的母親。

搶匪搶銀行失敗...全因「字太醜」行員看不懂 尷尬被驅逐

英國一名搶劫犯在一個月內搶了三次銀行，犯案手法都是使用手寫字條威脅行員交出錢，但是因為他的字跡「太過潦草」，於是只有成功一次，另外兩次都讓行員不明白他要做什麼，直接打發出門，事後警方也在他家中搜尋到大量紙條。

超噁偷吃新招？邊偷邊舔手指 外送員徒手抓食物放餐盒

這是偷吃的新方法嗎？日前有網友上傳網片，捕捉外賣員偷吃外賣，但他的方式並不是直接拿來吃，而是自備...

兄弟被殺仍堅信真愛…她無懼「同母異父」身分 與兇手結婚了

美國俄亥俄州一對男女日前喜結連理，但兩人的關係其實有點錯綜複雜。據報導，新郎原本因被判殺害新娘同母異父的兄弟有罪而坐牢3...

日男偷便利商店鬼滅旗幟上網變賣 被抓稱「壓力大需要抒解」

日本人氣動漫「鬼滅之刃」即使漫畫已經完結多時，最新動畫也仍未上檔，不過人氣依舊，至今仍有各式各樣的聯名款商品推出。然而這些東西，有時也被一些不肖份子盯上，成為竊盜下手的目標。

超級BB高超腳法踢飛葡萄硬幣無難度 短片爆紅全因父親也是高手

最近網上流傳一段「超級BB」影片，片中BB腳法高超，能夠輕鬆踢中大大小小各種目標。原來BB父親也是大有來頭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。