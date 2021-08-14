視訊會議途中遭幼童「拿槍爆頭」慘死 同事全程目睹

受疫情影響，許多公司都採取居家辦公的方式上班，日前在美國佛州卻有一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。據警方調查後發現，兇器是家中已被上膛的手槍，而犯人竟是她剛學會走路的孩子，不小心使用該把手槍打死自己的母親。

據《CNN》報導，美國佛州阿爾塔蒙特斯普林斯（Altamonte Springs）警方在臉書發文指出，女子為21歲的林恩（Shamaya Lynn），在11日時透過視訊會議軟體Zoom在家開會時，她剛學會走路的孩子突然出現在鏡頭中，隨後便傳來一聲響亮的槍聲，下一秒林恩瞬間倒地消失在畫面中，讓在線上開會的同事全部嚇壞。

對此，該區負責警方表示，林恩因頭部中彈，緊急送醫後仍宣告不治，而經過調查發現，原來是林恩的丈夫將已經上膛的手槍隨意放置在家中，才會造成孩子意外開槍打死媽媽的悲劇。