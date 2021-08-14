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搶匪搶銀行失敗...全因「字太醜」行員看不懂 尷尬被驅逐

聯合新聞網 / 綜合報導
艾倫搶不到錢，還因為行動不明，被銀行打發出去。 圖／The sun 太陽報
艾倫搶不到錢，還因為行動不明，被銀行打發出去。 圖／The sun 太陽報

英國一名搶劫犯在一個月內搶了三次銀行，犯案手法都是使用手寫字條威脅行員交出錢，但是因為他的字跡「太過潦草」，於是只有成功一次，另外兩次都讓行員不明白他要做什麼，直接打發出門，事後警方也在他家中搜尋到大量紙條。

現年67歲的搶匪搶劫犯艾倫（Alan Slattery）在今年3月18日到4月1日期間，連續搶了三次銀行，都是用手寫紙條威脅行員，不過因為字跡實在太潦草了，只有第二家銀行行員能理解，給他2,400英鎊(約台幣9.2萬元)，其他兩家都因為他行為不明，把他打發走了。

警方指出，艾倫第一次搶銀行在3月18日，他衝入伊斯特本一家銀行，遞給行員一張紙條，但是行員不知道上面寫了什麼，導致艾倫失敗，空手而歸，事後行員才知道上面寫著「你無法阻擋我拿到錢，考慮其他顧客的安危，給我10英鎊和20英鎊的鈔票」。

艾倫遞給行員的紙條，字跡潦草，導致他們看不懂是要搶劫。 圖／The sun 太陽報
艾倫遞給行員的紙條，字跡潦草，導致他們看不懂是要搶劫。 圖／The sun 太陽報

不到一周後，艾倫又到聖倫納茲一家銀行搶劫，這次行員看懂了，為了顧及人身安全，給了他2,400英鎊(約台幣9.2萬元)現金；4月1日艾倫又再次到黑斯廷斯一家銀行搶劫，行員也沒能看懂他潦草的字跡，質問了一番後把他打發走，導致他又兩手空空離開了銀行。

接到3次報案後，警方抓到了艾倫，也搜出他在家中寫好的大量紙條，並以搶劫和搶劫未遂等罪名起訴，最終艾倫被法院判處6年有期徒刑。

搶劫 搶銀行

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