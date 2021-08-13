超噁偷吃新招？邊偷邊舔手指 外送員徒手抓食物放餐盒

這是偷吃的新方法嗎？日前有網友上傳網片，捕捉外賣員偷吃外賣，但他的方式並不是直接拿來吃，而是自備膠盒每樣拿一點，徒手拿完食物每次都舔手指，畫面非常噁心，他最後更拿出釘書機重新將外賣紙袋釘好，假裝外賣完好無缺。網友直言他帶好膠盒，而且還懂用釘書機重新釘好包裝，證明應該是老手。影片在網上引起熱議，該外賣平台事後發聲明，指無法接受外賣員的行為，已封鎖該外賣員禁止他再接單。

日前有1名叫「sarahfromflorida」的女網友在TikTok（抖音國際版）上傳影片，指有1名居住芝加哥的朋友拍到影片，顯示外賣員偷吃外賣。影片所見，穿白衣、戴黑超的外賣員坐在馬路邊，身旁有部單車，他身前放了個打開的紙袋，將1碗外賣拉麵放在地上，旁邊有個膠盒。他徒手拿起一把拉麵，慢慢放到自備的膠盒內，又在拉麵碗上翻來翻去，蓋好蓋放回紙袋內。

之後他又打開另1個盒子，將裏面像是雞塊的食物放滿膠盒。最後疑想到拉麵不能沒有湯，再打開湯倒入自己的膠盒，成功分出一盒完整的拉麵，放入背囊內，用釘書機重新將紙袋釘好外賣袋，繼續踩單車送外賣。有網友直言，過程中最噁心的是外賣員每次拿完食物都會不停舔自己手指。

上傳影片的女網友直言，外賣員手法熟練，懂得自備釘書機重新將紙袋釘好，證明他應該不是第一次這樣做。雖然外賣員身上衣物無法識別他是什麼外賣平台的人，但還好朋友見到外賣員是坐在一家漢堡店前偷吃，漢堡店職員稱外賣員來自Uber Eats。

有留言問女網友，拍片者為何不馬上制止，她回覆指，朋友選擇拍影片是擔心外賣員「會做一些瘋狂的事情」，所以只敢事後向餐廳及外賣平台舉報。有同為外賣員的網友稱事件很噁心，不明白為何需要這樣偷餐點。當地Uber Eats發言人周一（8日）發聲明，指完全無法接受影片中的行為，涉事外賣員已被取消接單權限，不能再為平台送外賣。

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文章授權轉載自《香港01》