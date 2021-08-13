日男偷便利商店鬼滅旗幟上網變賣 被抓稱「壓力大需要抒解」

日本人氣動漫「鬼滅之刃」即使漫畫已經完結多時，最新動畫也仍未上檔，不過人氣依舊，至今仍有各式各樣的聯名款商品推出。然而這些東西，有時也被一些不肖份子盯上，成為竊盜下手的目標。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，日本長野縣日前，傳出有便利商店與「鬼滅之刃」聯名合作，放在店門口用來宣傳的旗幟遭竊。警方藉由店家的監視器，在最近查明案情，原來偷走鬼滅旗幟的人，是一位32歲，在公司擔任總務課主任的男性。

該男子在偷走鬼滅旗幟後，便在網路上進行拍賣，得到一萬日圓（約相當於新台幣2522元）不法所得。媒體「信越放送」則指出，男子供稱偷東西是因為壓力太大需要抒解，除了鬼滅旗幟之外，還偷過腳踏車、背包等東西，東窗事發後已經遭到公司的免職處分。

網友們則議論「這人是不知道現在便利商店一堆監視器嗎」、「那又不是拿來賣的，拿來賣的也不能偷啊」、「這種有偷竊癖的放出來也會再犯吧」、「手不乾淨的100％會再犯，真的」、「為了幾萬塊的小錢賠掉幾千萬的退休金囉」、「竊盜之型 換金之呼吸」。