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超級BB高超腳法踢飛葡萄硬幣無難度 短片爆紅全因父親也是高手

香港01 / 衛爾良
BB腳法高超，能夠輕鬆踢中大大小小各種目標。圖擷自抖音（Tik Tok）
BB腳法高超，能夠輕鬆踢中大大小小各種目標。圖擷自抖音（Tik Tok）

最近網上流傳一段「超級BB」影片，片中BB腳法高超，能夠輕鬆踢中大大小小各種目標。原來BB父親也是大有來頭！

片段主要來自名為「joshua_superbaby」的社交帳戶，活躍於Tik Tok、Instagram等社交媒體中。不時推出一位仍穿着紙尿片的可愛小朋友，跟父親表演高難度踢腳的影片，吸引大量粉絲追蹤。

就連美國傳媒「Good Morning America」，日前亦推出一段名為「這名父親訓練自己的『超級BB』成為跆拳道大師」的報導。

片中BB名為Joshua，現時只有2歲大。他雖然年紀輕輕，但腳法著實了得，一記「旋踢」（Roundhouse Kick）踢得似模似樣。他不單能夠踢斷木板，更可以踢中各種各樣的目標：牙刷、原子筆、玩具球等。甚至是以用嘴巴叼著的提子、硬幣，Joshua都可以準確踢中。

Joshua的踢擊天份很可能遺傳自他的父親——Cezar Galvao Nascimento。Cezar現在是跆拳道黑帶六段。他自六歲起於巴西學習武術，其後醉心跆拳道，後來更成為巴西跆拳道國家隊成員。他曾11次贏得巴西冠軍、3次南美冠軍。他更於1991年泛美運動會中勇奪銅牌。

根據GMA報導，Cezar在兒子8個月大時開始跟他進行訓練。當時Joshua只能勉強地走路，但他卻已經可以抓住四周物件當扶手，然後向Cezar踢起腳來。Cezar覺得兒子不時想像自己是超級英雄，所以給他「Superbaby」的綽號，並開始為兒子拍攝不同的踢腳短片，放到網絡上分享。Joshua在1歲的時候，便已經學會像「Bottle Cap Challenge」般踢中瓶蓋。

Joshua的踢擊片段一方面得到不少讚賞，但同時亦有不少人對次批評：「寶寶本不應該踢向父母或踢擊其他物件。」但Cezar並不同意他們的看法：「他們不明白，其實當中概念並不是真的要以踢擊、拳擊打我。重點應該是教導他是非對錯的觀念。他只會在我指示下才會踢腳。他會以不會令你吃痛的方式來踢擊。這我清楚明白，因為我也是這樣訓練自己的，我為此練習了30多年。」

Joshua現時2歲已經身手了得，令人不禁期待他未來成長後的「新招式」。

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文章授權轉載自《香港01》

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