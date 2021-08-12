日貨車司機離婚苦拼養4子 憑一事人生逆轉建超級城堡豪宅

說到豪宅，很多人都會聯想到金碧輝煌的高層單位、或者歐陸式風格的獨棟式別墅，但日本有位白手興家致富的單親爸爸卻走另類「土豪」風格，將大宅變成彷如歷史文物般的古風城堡，門前放著兩隻石獅子，必須走上幾層樓高的梯級才能到達大門，經過的街坊都表示：「這真的不是觀光景點？」

這位屋主花了數億日圓建造這座「城堡」，原來背後有段勵志感人故事，他並非出身富裕家庭，甚至與太太離婚後獨自擔起養育4名兒子的責任，在最艱苦時期他做了一個決定，讓人生大逆轉！

日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》來到日本千葉縣香取市，這裡有一望無際的農地和植物，但只要仔細看就會發現，民居當中竟然有一座像是縮小版「名古屋城」的城堡，城的頂端有兩隻金鯱，門前放有兩隻巨型石獅子，還有超級氣派的階梯登上正門，旅客經過可能會誤以為是歷史文物或觀光景點。

這座「城堡」的主人叫篠塚敏夫，今年已經73歲，是一名育有4名兒子的單親爸爸。大家可能以為他是含著金鎖匙出世的富二代，但事實並非如此，他出生於農村家庭，長大後成為普通的貨櫃車司機，更因為工作過於忙碌而導致婚姻破裂，妻子留下4名年幼的兒子便拂袖而去。養育4位男孩子並不簡單，他每天過著艱苦拮据的生活，但在15年前突然出現一個轉機，讓他的人生大洗牌！

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文章授權轉載自《香港01》