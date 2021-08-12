快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6個月大女嬰被穿耳洞哭喊掙扎 媽媽被轟離譜以1句反擊

香港01 / 撰文：卡洛兒
瑪麗莎早前在TikTok分享1段短片，指她帶其6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，希望籍此啟發其他父母替孩子穿耳洞時，改以人手用針穿而放棄耳槍。（TikTok「marisacarpineta」影片截圖）
瑪麗莎早前在TikTok分享1段短片，指她帶其6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，希望籍此啟發其他父母替孩子穿耳洞時，改以人手用針穿而放棄耳槍。（TikTok「marisacarpineta」影片截圖）

愛美是女人的天性，不少媽媽都喜歡幫女兒打扮一下，美國1位母親就分享自己帶6個月大的女兒去穿耳洞，甚至將過程拍下放社交平台，一眾網民看見寶寶女不斷哭鬧掙扎的場面，都怒轟她離譜。

住在美國新澤西州的媽媽瑪麗莎（Marisa Carpineta）早前在TikTok分享1段短片，只見她帶其6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，希望籍此啟發其他父母替孩子穿耳洞時，改以人手用針穿而放棄耳槍。

不過從影片可見，寶寶女平躺在1張皮造的椅上，1名男子用針為她穿耳，瑪麗莎則按着女兒頭部及捉緊其小手，避免她亂動影響穿耳過程，而寶寶則不斷哭泣及扭動身體，並踢腳掙扎。瑪麗莎見狀即哄前吻她，以安撫其情緒，完成穿耳後，亦即把眼睛哭得水汪汪的女兒抱起來安慰。片段最後一幕則顯示，女嬰穿耳後笑得很燦爛，耳垂上的飾品也相當閃爍，瑪麗莎指女兒很開心。

影片一出即引起熱議，大量網民批評該媽媽「無腦自私」，不應讓6個月大的孩子承受這些痛苦，又認為應留待女兒長大後再自行決定是否穿耳。但瑪麗莎回應指孩子小時候打耳洞，很快就會忘了痛楚，「她根本不會知道發生什麼事」，又指女兒是自己的，可以決定怎麼做。

同場加映：B女開口第1句話喊「救我，媽媽」　成功救自己一命超奇蹟

外國1名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。

有外國媽媽日前上傳1段影片，寫道「當你女兒第1句話就是懇求協助，很恐怖」。（TikTok用戶「@shawnaannie 」影片截圖）
有外國媽媽日前上傳1段影片，寫道「當你女兒第1句話就是懇求協助，很恐怖」。（TikTok用戶「@shawnaannie 」影片截圖）

延伸閱讀：

馬來西亞瘋傳父親餵嬰兒飲啤酒影片　被捕男竟有14項案底

7個月女嬰胎夭折　父母想領嬰屍安葬　醫院竟用巨型死老鼠代替

文章授權轉載自《香港01》

耳洞

延伸閱讀

19歲少年因加密貨幣致富 保時捷跑車上被槍手射殺身亡

不知籠子門沒關 動物園清潔員被老虎狠咬慘死

屋主和仲介轉單堅持要賺40萬+2% 網問：這樣合理嗎？

許藍方聲明澄清沒偷吃人夫醫 律師揪這點大罵：讓人發火

相關新聞

新郎前女友婚禮鬧場 結局竟變成兩個新娘

一名居住在印尼龍目島的男子日前舉行婚禮，意外成了媒體報導的焦點，只因他的兩名新娘中，有一名還是交往多年的前女友。前女友在他與原新娘舉行婚禮到一半時突然闖入，一句話改變了這場婚禮的結局。

房屋拍賣師口音太重 年輕情侶意外標到一棟破房子

英國男子杭特（Cal Hunter）和加拿大女友賽格倫（Claire Segeren）日前「意外」標到一棟破房子，只因房屋拍賣師口音太重造成誤會。

6個月大女嬰被穿耳洞哭喊掙扎 媽媽被轟離譜以1句反擊

愛美是女人的天性，不少媽媽都喜歡幫女兒打扮一下，美國1位母親就分享自己帶6個月大的女兒去穿耳洞，甚至將過程拍下放社交平台，一眾網民看見寶寶女不斷哭鬧掙扎的場面，都怒轟她離譜。

被蛇咬了一口大爆怒！男「開口反擊」 隔天被發現陳屍床上

不滿被蛇咬，男子「出口反擊」竟因此斷送性命。日前，印度一名男子在家門前休息，不料一隻小蛇卻咬傷了他的腿，男子因不滿被蛇攻擊，竟決定「開口報復」...

甜美YouTuber直播到一半房門被打開 「一手探入」觀眾嚇壞

直播到一半，一隻「陌生的手」竟突然闖入？日本YouTuber佐藤希有著甜美的外型、清新可愛的嗓音，本身從事聲優工作外，也不時透過直播與粉絲們互動。日前，她在進行直播時竟出現「驚悚意外」...

接種莫德納一個月後快全禿 妙齡女曝狂掉髮驚悚經歷

日本一名年輕女子，自曝6月底接種第一劑莫德納疫苗，一開始僅有接種部位疼痛、疲倦等常見副作用，沒想到幾天後卻開始不斷掉髮，一個月後原本濃密的黑髮消失無蹤、幾近全禿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。