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被蛇咬了一口大爆怒！男「開口反擊」 隔天被發現陳屍床上

聯合新聞網 / 綜合報導
男子因不滿被蛇咬了一口，而決定「開口反擊」，不料卻因此斷送性命。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
男子因不滿被蛇咬了一口，而決定「開口反擊」，不料卻因此斷送性命。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

不滿被蛇咬，男子「出口反擊」竟因此斷送性命。日前，印度一名男子在家門前休息，不料一隻小蛇卻咬傷了他的腿，男子因不滿被蛇攻擊，竟決定「開口報復」，抓起蛇就是一陣回咬，小蛇也因此朝他的臉部反攻了好幾十下。最後，男子氣消了將蛇放回草叢，原以為雙方「已分勝負」，沒想到隔天男子卻被發現陳屍在床上。

根據外國媒體報導，事件發生在印度比哈爾邦那爛陀區（Nalanda）的一處村莊，65歲的男子馬托（Rama Mahto）喝了酒後，坐在家門口休息消散酒意。放鬆之餘，一隻小蛇竟跑過來攪局，對著馬托的腿部就是一口狠咬，馬托趁著酒意怒氣大發，立刻將小蛇抓起後瘋狂亂咬，想要報復小蛇的無禮舉動。但手中的蛇卻也不甘示弱，接連做出回擊，對著馬托的臉部咬了數十下。

雙方大戰過後，馬托的心情才得以平復，隨後便將蛇放到附近的樹上。家人們見狀後立刻要求他去看醫生，但馬托卻對身上的傷口不以為意，還稱「那只是一條小蛇，不會有毒」，拒絕家人的請求後，便回房呼呼大睡。

不幸的是，隔天馬托被人發現時早已沒了呼吸心跳，由於錯過了治療時機，馬托最終因蛇毒影響而陳屍在床上。警方調查後推測，咬傷馬托應該是「印度四大毒蛇」之一的印度環蛇（Karait），其毒性相當強烈。

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