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甜美YouTuber直播到一半房門被打開 「一手探入」觀眾嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
佐藤希有著甜美的外型、清新可愛的嗓音，她也時常透過YouTube直播與粉絲們互動。圖／取自Instagram
佐藤希有著甜美的外型、清新可愛的嗓音，她也時常透過YouTube直播與粉絲們互動。圖／取自Instagram

直播到一半，一隻「陌生的手」竟突然闖入？日本YouTuber佐藤希有著甜美的外型、清新可愛的嗓音，本身從事聲優工作外，也不時透過直播與粉絲們互動。日前，她在進行直播時竟出現「驚悚意外」，只見佐藤希身後的房門突然被推開，一隻不明的手探入屋內後，很快地又將門給關上，詭異的過程立刻引發轟動，網友們也紛紛提出揣測。

本月9日，佐藤希透過YouTube進行直播，不料放送過程中，她身後的房門竟遭輕輕推開，一隻「陌生的手」隨即從門縫探入，沒過多久又緩緩地將門給關上。佐藤希當下並未察覺到異樣，而是專心的回答粉絲們的提問，直到觀眾們將經過告訴她後，佐藤希才趕緊結束直播影片，起身觀察狀況。

不少網友看見畫面後，都懷疑佐藤希正在與男友同居，並推測開門的人應該就是佐藤希的另一半。然而，佐藤希先前曾透露過自己目前是獨居狀態，且已經很多年沒交男朋友了，部分網友也因此感到恐慌，擔心佐藤希是否遭遇到什麼不測。

事後，佐藤希也在推特作出回應，她表示目前已將此事通報給警方，為了安全考量，她決定暫時不外出，並將門鎖一併換新，此舉也間接的否定了「男友說」的傳聞。由於影片引起各方騷動，佐藤希也在推特上致歉，並將當天的直播影片關閉。

佐藤希直播到一半時，身後的房門圖遭陌生人打開。圖／截自推特影片畫面
佐藤希直播到一半時，身後的房門圖遭陌生人打開。圖／截自推特影片畫面

當天的直播影片，目前已被關閉。圖／截自推特
當天的直播影片，目前已被關閉。圖／截自推特

日本 YouTuber 直播 獨居 YouTube

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