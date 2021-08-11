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接種莫德納一個月後快全禿 妙齡女曝狂掉髮驚悚經歷

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮，自接種後隔一個月幾近全禿。 圖／翻攝自Ameba、IG
日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮，自接種後隔一個月幾近全禿。 圖／翻攝自Ameba、IG

日本一名年輕女子，自曝6月底接種第一劑莫德納疫苗，一開始僅有接種部位疼痛、疲倦等常見副作用，沒想到幾天後卻開始不斷掉髮，一個月後原本濃密的黑髮消失無蹤、幾近全禿，悲慘經歷震驚網友。

一名女網友7月底在部落格PO文，她表示自己在6月29日接種第一劑莫德納，起初只有接種部位疼痛、疲倦等常見副作用，想不到7月1日開始掉髮量增加、還起蕁麻疹，但原PO認為可能只是季節交替影響，一開始並不放在心上。

日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮。 圖擷自Ameba
日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮。 圖擷自Ameba

不料過幾天不但沒有停止掉髮，7月7日還在頭上發現3個圓形禿；接著時間跳到13日，原PO發現枕頭上竟然全是落髮，不明原因掉髮甚至影響到工作表現；17日時頭頂甚至已經能清晰見到頭皮，光禿的頭頂更讓原PO不禁感嘆「有生以來第一次感受頭皮上的風」。

日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮。 圖擷自Ameba
日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮。 圖擷自Ameba

7月21日，此時原PO決定就醫求助，但是仍然無法停止莫名掉髮；到了31日，原PO整頭秀髮可說是快掉光、幾近全禿，即使面臨如此慘況，原PO仍打起精神，用僅剩的頭髮綁起小馬尾。

瘋狂掉髮經歷曝光後，網友紛紛留言打氣「太令人震驚！妳還年輕，一定會康復的，祝妳治療順利」、「這是一次痛苦的經歷，請照顧好自己」；另外還有人分享其他案例，一名推特網友表示，自己的女兒接種輝瑞疫苗後，大部分的頭髮也脫落了。

日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮，自接種後隔一個月幾近全禿。 圖擷自Ameba
日本一名年輕女子自曝接種莫德納疫苗後卻瘋狂掉髮，自接種後隔一個月幾近全禿。 圖擷自Ameba

原PO表示，醫師說明無法斷言接種莫德納和掉髮的因果關係，而在接受檢查後也沒有找到掉髮的原因。另外原PO提到，目前正接受類固醇藥物治療，而8月10日檢查後，初步判斷可能是斑禿，但詳細病因仍無法確定，2個禮拜後還需要接受皮膚切片檢查。

不過即使碰到怪病侵襲，原PO仍選擇以樂觀態度面對，她的部落格另一則貼文提到，目前會專注治療，而為了遮蓋髮型也開始物色新的假髮、頭巾。

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