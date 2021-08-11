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47歲國小師愛上19歲女孩「彼此是真愛」 網友一面倒看衰

聯合新聞網 / 綜合報導
47歲國小老師愛上19歲女孩圖／取自dailymail
47歲國小老師愛上19歲女孩圖／取自dailymail

19歲比利時女孩莎婷（Charline Chaltin）和47歲美國國小教師帕拉提可（Jeremy Pratico）去年春天因為喜歡同一個樂團在網上結緣，在深聊數個月後彼此確認了關係，帕拉提可今年六月飛去比利時與莎婷短暫會面8天，兩人關係更加緊密，並認定對方就是此生的真愛。

帕拉提可稱莎婷是他的「夢中情人」，兩人計畫在國際旅行限制解除後就要開始同居。帕拉提可說即使他們相隔5600多公里、年齡差距28歲，在他的一生中「第一次覺有人跟他如此親近」。

帕拉提可說：「就我的年齡而言，我非常不成熟，而莎婷非常成熟。我們都不太在意年齡差距，因為她有個老靈魂，而我則有年輕的靈魂。」

莎婷也補充：「帕拉提可說絕對是我見過的最好的人，我不敢相信我遇到了像他這樣的人。」

帕拉提可透露雙方父母一開始都不同意他們的關係，帕拉提可雙親擔心莎婷只是想取得綠卡，而莎婷的父母則認為帕拉提可接近他們的年齡，後來都慢慢改變想法了。

帕拉提可表示他原本已經放棄尋找愛情，以為自己滿足於做個很酷的叔叔，但現在彷彿置身在「童話故事」裡。莎婷則提到兩人一起度過的時光是她生命中最美好的日子，所以當前第一要務是「和他在一起」，上大學甚至會延後幾年。

但是多數網友不看好兩人的愛情，認為莎婷看起來比實際年齡小，紛紛唱衰：「是否該檢查一下帕拉提可的硬碟，看他有沒有特殊癖好。」、「最多維持半年吧！」

部分網友則祝福他們的戀情：「他們看起來很速配」、「他們感覺很開心，跨越了年齡鴻溝，是真愛。」

愛情 比利時 綠卡

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