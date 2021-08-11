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一碰水就灼熱搔癢 英女患罕見病「水過敏」 拍片揭沖涼超痛苦

香港01 / 卡洛兒
英國23歲女子莉亞（Niah Selway）患有「水源性蕁麻疹」，當皮膚碰到水後會開始有過敏反應，會感到搔癢及灼熱。（圖擷自IG「niahselway」）
英國23歲女子莉亞（Niah Selway）患有「水源性蕁麻疹」，當皮膚碰到水後會開始有過敏反應，會感到搔癢及灼熱。（圖擷自IG「niahselway」

水是生活中不可缺少的物質，但世界上卻有人對水過敏，每次洗澡更是艱難痛苦的任務！英國1名女子患有罕見疾病「水源性蕁麻疹」（Aquagenic urticaria，又稱水過敏），皮膚只要接觸到水後幾分鐘內，即會感到灼熱搔癢，她先前拍片揭露在此情況下可以怎樣沐浴，希望能喚起大眾的關注。

英國23歲女子莉亞（Niah Selway）患有「水源性蕁麻疹」，當皮膚碰到水後會開始有過敏反應，會感到痕癢及灼熱，因此一些很平常的事情如洗手、洗澡等，都讓她如上戰場般搏鬥。莉亞早前在TikTok上載1段影片，介紹患有這個病可以怎樣洗澡，她首先用乾刷子把身上的死皮、污垢等刷掉，然後快速沖水，趕在5分鐘內痛苦來臨前完成所有步驟。

莉亞表示過敏情況出現，痛苦的感覺伴隨至少3小時，她唯有穿好衣服躺在床上，亦須吃藥緩和痛癢的情況。莉亞日前在GoFundMe網頁上發起眾籌，希望籌集以後治療的費用，暫時籌得15,906元英鎊（約17.2萬港元），跟25萬英鎊（約269萬港元）的目標還有點距離。

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文章授權轉載自《香港01》

麻疹 英國 罕見疾病 過敏反應

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