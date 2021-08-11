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西部走廊全有地層下陷問題 審計部：大旱開井雪上加霜

不是整天光身子閒晃 天體主義夫妻曝生活樣貌「加入我們！」

聯合新聞網 / 綜合報導
天體運動者夫妻非常喜歡裸體生活。圖／取自gloucestershirelive
天體運動者夫妻非常喜歡裸體生活。圖／取自gloucestershirelive

英國一對天體運動者夫妻約翰和海倫（John and Helen Donson）透露他們非常喜歡裸體生活，甚至還在沒水電的天體​​主義俱樂部舉辦了婚禮

夫妻加入的俱樂部Pines Outdoor Club已成立近50年，現希望招募更多年輕新成員。68歲的約翰表示他們曾參加其他俱樂部，也去過其他幾個天體運動活動，但對他們來說，現在的俱樂部就像「家」。

55歲的海倫則說自己小時候就討厭穿衣服，2006年成為一名裸體主義者，2011年與同好約翰相遇相戀。

俱樂部的成員不會整天光著身子閒晃，他們會維護俱樂部領地、修剪樹木。約翰提到他還在那兒學會了關於伐木、種植樹籬、花草和野生動物的知識。

約翰解釋天體主義者（naturist）可能比裸體主義者（nudist）還好。裸體主義者意指脫掉衣服但對周圍事物不感興趣的人，但天體主義者則關注自身環境。

約翰並指出他們非常重視個人衛生：「如果我們脫掉衣服，我們會在自己的椅子上放一條毛巾坐在上面。我們回家時會清洗那些毛巾，這是我們的生活方式。但如果你去其他地方，他們不會關心這些事。」

約翰提到身邊很多朋友聽到他加入天體​​主義俱樂部都會很驚訝，還說自己身材不好不適合加入。但約翰強調：「每個人的身體都不一樣。我對自己的身體很滿意，它不是世界上最好的，但這就是我的生活。如果我能每天早上照鏡子說：『我快69歲，以一個69歲的人來說這樣還不錯』，那我就高興了。」

俱樂部成員平時要幫忙維護俱樂部領地、修剪樹木。圖／取自gloucestershirelive
俱樂部成員平時要幫忙維護俱樂部領地、修剪樹木。圖／取自gloucestershirelive

婚禮 英國

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