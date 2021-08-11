影／俄男改造「噴火車」車頭燈射出強大火焰 網暴動：給我來一台！

俄羅斯一名技師米凱利安（Vahan Mikaelyan）以改造汽車聞名，他的最新力作「噴火車」再次引起轟動。

米凱利安客製化自己的國產車款Zhiguli，讓車頭燈噴射出強大火束，米凱利安將這輛噴火車取名為「龍」，並稱它是世界上第一輛可以噴火的汽車。

米凱利安預告他將在本月15日一場競賽後，用這輛噴火車燒掉另一輛車：「機場將會上演一場火爆的汽車大戰。」

部分網友看到噴火車的影片表示自己也想要一台：「這太有用了。他們應該把這個功能裝在每輛車上。」、「不必多說了，把我的錢拿去（改裝）！」

但也有網友指出噴火車可能隱藏的危機：「可能要停車或慢慢開才能使用噴火功能，否則可能會點燃自己的汽車。」

這不是米凱利安第一次展示他的改裝作品。他先前為汽車加裝超長蜘蛛腿，還曾為車子裝上巨大車輪。