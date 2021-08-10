因病終生無法與丈夫性行為 45歲女稱婚姻「比以往更牢固」

英國45歲女性歐紋絲（Natasha Owens）透露，她因為切除了大部分陰道已經15年沒和丈夫發生性關係，但婚姻「比以往更牢固」。

歐紋絲13歲時就經歷了更年期（Menopause）永遠不會再有月經且失去生育能力。30歲被診斷出罹患潰瘍型扁平苔蘚（erosive lichen planus），生殖器出現無法根治的潰瘍，且從此無法進行性行為。

歐紋絲在多年治療失敗後，4年前因陰道裡充滿了凝血不得不切除子宮，2年前醫生發現她的陰道頂部有液體再度進行手術，最後她只剩2公分的陰道。

歐紋絲和丈夫15年來過著無性生活，但她認為與49歲室內裝潢師丈夫達米恩（Damien）的關係良好：「我們只是繼續前進，這對我們來說都無關緊要。他知道我不是不想要他，而是因為我做不到。我已經習慣沒有陰道的生活，我不會讓它定義我。」

歐紋絲想起13歲時更年期的經歷表示：「我確實感覺很不舒服、很熱，出很多汗，現在我知道那是潮熱。我當時不知道發生了什麼事，但腦海裡閃過不能生孩子的念頭，因為我月經沒來。」

歐紋絲說自己沒有真正面對這個問題，也不會跟身邊人討論。直到她25歲遇到達米恩並墜入愛河後，達米恩鼓勵她尋求幫助。於是她鼓起勇氣接受身體檢查，也終於知道她13歲時經歷了更年期，卵巢功能早熟。

歐紋絲直言檢查結果令她大受打擊：「我的適應能力很強已接受這件事，但最初聽到時還是很難接受，覺得真相很可怕。」

15年前歐紋絲和達米恩決定收養一對兄妹成立家庭，無奈在歐紋絲正要享受天倫樂時被診斷出潰瘍型扁平苔蘚和骨質疏鬆症。歐紋絲透露當時非常痛苦，下體非常非常痛。在從事性行為時會流血和流淚。她在經歷一連串無用的治療後於42歲時切除子宮，並在15個月後因為滯留骨盆頂部的液體切除了陰道。

歐紋絲提到自己的陰道只剩一小節，但因受到侵蝕且黏在一起，每年都得做一次手術解開沾黏的陰道。歐紋絲說：「上廁所很痛，我會流血。但這只是我現在生活的一部分。」

即便歐紋絲生活極度不便，她仍感恩擁有理想的家庭，並稱和丈夫的關係因此更緊密。達米安則說：「我愛娜塔莎是因為她是她，而不是她能給我什麼。我們無論遇到什麼問題都能一起解決。我們發過誓無論生老病苦都要共同度過。」