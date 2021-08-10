快訊

阿里巴巴性侵案：中國「酒桌文化」商場人肉潛規則？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男上交友軟體配對失敗寫信客訴 客服回覆「小秘密」讓他超窘

聯合新聞網 / 綜合報導
男上交友軟體無法配對成功寫信客訴。圖／取自tiktok@jadeswildparty29
男上交友軟體無法配對成功寫信客訴。圖／取自tiktok@jadeswildparty29

美國加州女子潔德（Jade）4日跟網友分享一段影片，提到男朋友在遇到她之前，在線上約會應用程式Bumble始終配對失敗，便發了電子郵件詢問客服他的帳號是否故障了，最後客服回覆讓男友尷尬不已。

潔德貼出男友跟客服的書信往返紀錄。男友表示他一整天都沒有配對成功，自認不是特別帥但好歹至少會獲得一個成功配對，還說：「我的朋友彼得長得就跟喜劇電影演員一樣，但他獲得比我多的配對。請幫忙檢查我的帳戶是否故障了。」

客服回覆男友賬戶沒有問題，並指出參與次數越多，獲得配對的機會就越大。客服還補充：「別忘了個人資料最多能上傳6張照片，放越多照片越能增加您配對成功的機會。還有一個小秘密：質感佳的照片能帶來更好的結果。」讓男友覺得超窘。

潔德的影片吸引150多萬觀看人次，不少網友稱整件事很搞笑。網友dodolaledo讚美潔德男友：「我看了她男友的IG，他很性感。而且他在寫給客服的電子郵件裡用字遣詞很有禮貌，難得一見。」

潔德回應男友的行為表示：「這件事沒什麼大礙，我愛他，我們年輕時都做過蠢事啊。」

@jadeswildparty29

guys here it is again I had to remake ##MakingTheCut ##SummerMashup ##grwn

♬ ahAAAAA HAHAAAA - ryn, the mean lesbian wifeguy

@jadeswildparty29

Reply to @dodolaledo lmao def had to be a glitch he's hawwwt ##JetPuffedSmourth ##MakingTheCut ##skincaretiktok

♬ Spongebob - Dante9k

兩性關係 交友軟體

延伸閱讀

媽笑他「長得醜個性差才找不到伴」 網友同感：最狠就是家人！

詭異自拍照！男曝交友條件「挑三揀四」 網怒斥：金價母湯

交友網站都是騙？他約會時發現「差很大」 網友：逆向操作有驚喜

身材「太犯規」？ 辣模稱照片太火辣被交友軟體移除

相關新聞

男上交友軟體配對失敗寫信客訴 客服回覆「小秘密」讓他超窘

美國加州女子提到男朋友在遇到她之前，在線上約會應用程式Bumble始終配對失敗，便發了電子郵件詢問客服他的帳號是否故障了，最後客服回覆讓男友尷尬不已。

IKEA忠誠度計畫十周年 推超獨特獎品「肉丸香」蠟燭

宜家家居（Ikea）不僅家具商品在全球廣受歡迎，旗下門市自助餐廳的瑞典肉丸也是高人氣餐點，如今這家瑞典家具零售商為回饋忠...

買房竟藏「恐怖房客」45萬隻蜜蜂 美夫妻傻眼：到處流蜂蜜

根據CNN報導，美國賓夕法尼亞州一對夫妻於去年底買了一棟房子，本來開心地以為找到了甜蜜理想的住所，沒想到入住整修時卻發現牆壁裡藏著多達45萬隻蜜蜂築巢，甚至到處不停流出蜂蜜，讓他們十分後悔當初買房沒有仔細檢查。

街坊鄰居傍晚閒聊很重要？ 西班牙小鎮盼列入世界遺產

西班牙大部分地區的居民在夏季晚上會有個習慣，隨著白天酷熱的消退，眾人會帶著椅子到街上與街坊聊天，現在西班牙南部的一個有進...

150年老房子挖到牆上「世界末日」訊息 女曝真正令她發毛原因

英國喜劇作家露柏斑（Loubobang）日前重新裝潢她屋齡150年的家，拆除牆面壁紙時竟發現裡面藏著「世界末日」訊息。

18歲少女去夜店被下藥險遭撿屍 面容扭曲失控似喪屍片段瘋傳

女生出門狂歡，切記不要喝陌生人的酒！日前網上瘋傳1段英國少女像發瘋一樣在床上狂抓的片段，上傳者竟是她的媽媽，希望提醒女孩出門喝酒要小心。英媒訪問該對母女，原來日前少女18歲第一次去夜店遊玩，喝了兩口陌生男子提供的酒，之後像癲癇發作一樣，手、腿都失去知覺全身癱軟，幸好她的朋友待在身旁並送她入院。少女憶述事件稱她當時仍有意識，但無法控制身體扭曲，感覺非常可怕，她出院後每次出門都感焦慮，醫生初步估計她被下了兩種藥物，警方正調查事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。