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男上交友軟體配對失敗寫信客訴 客服回覆「小秘密」讓他超窘
美國加州女子潔德（Jade）4日跟網友分享一段影片，提到男朋友在遇到她之前，在線上約會應用程式Bumble始終配對失敗，便發了電子郵件詢問客服他的帳號是否故障了，最後客服回覆讓男友尷尬不已。
潔德貼出男友跟客服的書信往返紀錄。男友表示他一整天都沒有配對成功，自認不是特別帥但好歹至少會獲得一個成功配對，還說：「我的朋友彼得長得就跟喜劇電影演員一樣，但他獲得比我多的配對。請幫忙檢查我的帳戶是否故障了。」
客服回覆男友賬戶沒有問題，並指出參與次數越多，獲得配對的機會就越大。客服還補充：「別忘了個人資料最多能上傳6張照片，放越多照片越能增加您配對成功的機會。還有一個小秘密：質感佳的照片能帶來更好的結果。」讓男友覺得超窘。
潔德的影片吸引150多萬觀看人次，不少網友稱整件事很搞笑。網友dodolaledo讚美潔德男友：「我看了她男友的IG，他很性感。而且他在寫給客服的電子郵件裡用字遣詞很有禮貌，難得一見。」
潔德回應男友的行為表示：「這件事沒什麼大礙，我愛他，我們年輕時都做過蠢事啊。」
@jadeswildparty29
guys here it is again I had to remake ##MakingTheCut ##SummerMashup ##grwn♬ ahAAAAA HAHAAAA - ryn, the mean lesbian wifeguy
@jadeswildparty29
Reply to @dodolaledo lmao def had to be a glitch he's hawwwt ##JetPuffedSmourth ##MakingTheCut ##skincaretiktok♬ Spongebob - Dante9k
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