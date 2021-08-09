買房竟藏「恐怖房客」45萬隻蜜蜂 美夫妻傻眼：到處流蜂蜜

根據CNN報導，美國賓夕法尼亞州一對夫妻於去年底買了一棟房子，本來開心地以為找到了甜蜜理想的住所，沒想到入住整修時卻發現牆壁裡藏著多達45萬隻蜜蜂築巢，甚至到處不停流出蜂蜜，讓他們十分後悔當初買房沒有仔細檢查。

女子莎拉（Sara Weaver）與丈夫去年12月在離費城約48公里的斯基普帕克（Skippack）買下一間於1872年建好的農舍，雖然購屋時賣家有提醒兩人家裡面有蜜蜂，但當時她以為不會很嚴重便沒特別在意，直至今年春天房子準備進行整修時才被眼前的景象嚇壞。

They knew their newest home purchase in Pennsylvania needed some extra love and attention — but what they didn't know is that an estimated 450,000 bees had been living in the walls for almost 35 years. https://t.co/qaw51Z6mbx — CNN (@CNN) August 9, 2021

莎拉表示，房子情況現在非常糟糕，找來養蜂專家拉坦齊（Allan Lattanzi）檢查後發現，居然有約45萬隻蜜蜂竟住在此地長達35年，「當時我只覺得房子很髒，現在回想起來，窗戶上的污垢應該是流出來的蜂蜜」，之後花費1個禮拜時間才陸續將蜜蜂移走。

拉坦齊表示，原屋主4年前曾聯絡過他協助處理，但因原屋主無力負擔清理的龐大費用，最後才選擇把房子賣掉，「這些蜜蜂其實大多滿溫和的，搬運過程中我只被螫了5、6次而已」。莎拉現在只期望一切處理好後，能真的與丈夫順利入住。