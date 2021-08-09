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18歲少女去夜店被下藥險遭撿屍 面容扭曲失控似喪屍片段瘋傳

香港01 / 李納德
英國少女Millie Taplin長相甜美，18歲第一次去夜酒就被人下藥，幸好朋友一直陪伴身旁。（「Millie Taplin」fb圖片）
英國少女Millie Taplin長相甜美，18歲第一次去夜酒就被人下藥，幸好朋友一直陪伴身旁。（「Millie Taplin」fb圖片）

女生出門狂歡，切記不要喝陌生人的酒！日前網上瘋傳1段英國少女像發瘋一樣在床上狂抓的片段，上傳者竟是她的媽媽，希望提醒女孩出門喝酒要小心。英媒訪問該對母女，原來日前少女18歲第一次去夜店遊玩，喝了兩口陌生男子提供的酒，之後像癲癇發作一樣，手、腿都失去知覺全身癱軟，幸好她的朋友待在身旁並送她入院。少女憶述事件稱她當時仍有意識，但無法控制身體扭曲，感覺非常可怕，她出院後每次出門都感焦慮，醫生初步估計她被下了兩種藥物，警方正調查事件。

英國18歲女生米莉（Millie Taplin）早前被媽媽克萊爾（Claire Taplin）拍片放上網。片段中米莉無法走路、說話，在病床上面容扭曲、四肢僵硬，手指彎到像爪一樣亂抓，媽媽形容她像「發瘋」、「著魔」一樣，指女兒被人下藥。她希望透過片段警告女生出門喝酒要小心，可能會被壞人「狩獵」，片段即使令人不安，但希望能多救1個女孩。

事源於上周六（7月31日），居於雅息士郡（Essex）的米莉和朋友第一次去夜店玩，進門撞到一群熟人，有個陌生男子當時和那群人在一起。該男子後來走過去向她們搭訕，去吧檯點了兩杯飲品拿過來給她們喝，該男子遞了一杯給她，說只是伏特加和檸檬水，叫她試試，她不虞有詐喝了兩口，覺得太濃不想再喝。

大約5至10分鐘後，米莉突然感到很熱，眼睛翻白，想離開夜店呼吸新鮮空氣，她知道自己不是醉酒，但只能癱倒在附近小巷，幸好她的朋友一直陪伴身旁，「否則誰知道會發生什麼」，朋友馬上打電話給她的姐姐賽迪（Sadie），然後送她到急診室。她形容被下藥後出現「一生中從未有的感覺」，醫院的人要把她放上輪椅，她很努力想移動自己雙腳，但雙腳絲毫不動，像癲癇發作一樣，手、腿都失去知覺，狀態持續了4小時。

Millie Taplin在醫院床上手腳失控面容扭曲，媽媽說她無法說話，但知道她有意識，兩人有眼神交流。（「Claire Taplin」fb影片截圖）
Millie Taplin在醫院床上手腳失控面容扭曲，媽媽說她無法說話，但知道她有意識，兩人有眼神交流。（「Claire Taplin」fb影片截圖）
克萊爾見到女兒躺在病床的樣子被嚇倒，「太可怕了，她看起來像發瘋」，無法描述自己當時的感覺，女兒當時有意識但無法說話，2人只能眼神交流。醫生懷疑米莉被下了兩種藥，一種令她癱瘓、一種令她昏倒。米莉周日（8月1日）已康復出院，但回家仍是臥床不起，現在每次走出家門時都會感到焦慮。

米莉光顧的夜店「Moo Moos」稱會提醒所有客人，應親自點購飲品，也不要讓任何人看管飲品，並會協助警方調查。據悉，夜店以為提供飲品的男子本身認識少女，他們當時並不知情。英國警方正調查事件，目前無人被捕。

網友欣賞米莉和媽媽有勇氣分享事件，令民眾提高警覺，「事件令人作嘔，女生出門玩一定警惕一些男人，謝謝你的警告」，有人就大呻雖然事情離譜，但夜店有人下藥的事件卻愈來愈多，甚至有女網友留言說，目擊過一名陌生男子在她朋友飲品中倒一些奇怪粉末，幸好被她發現。

網友又提醒女生出門喝酒一定要有熟人陪伴，憶述11年前她在夜店飲酒後感不適，馬上致電媽媽，結果媽媽衝去店裡撞見一群男人將她推入車上，暴怒下的媽媽成功將她救出。

癲癇 夜店

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