快訊

評／空軍刻不容緩的問題：F-16電子戰戰力如何提升？

福建平潭發現1台灣入境無症狀感染者 治癒後「復陽」

150年老房子挖到牆上「世界末日」訊息 女曝真正令她發毛原因

聯合新聞網 / 綜合報導
150年老房子牆裡挖到「世界末日」訊息。圖／取自tiktok@loubobang
150年老房子牆裡挖到「世界末日」訊息。圖／取自tiktok@loubobang

英國喜劇作家露柏斑（Loubobang）日前重新裝潢她屋齡150年的家，拆除牆面壁紙時竟發現裡面藏著「世界末日」訊息。

露柏斑將這段經歷放到社群平台，解釋她今天一直在撕牆上的壁紙，原始水泥牆上大約有5層壁紙，她邊撕邊覺得緊張。

露柏斑提到自己刮開最後一層壁紙時，發現上面寫著一些字，再刮除剩下的壁紙後，看見上面寫著「9月10日世界末日」。

露柏斑指出這個訊息本身並沒有什麼，真正讓她發毛的原因是：「9月10日是我的生日，現在這一切都變得有點詭異了。」

網友John笑說：「美國發明家豪伊（Elias Howe Jr.）在1846年9月10日獲得現代平縫機的專利。你確定牆上訊息指的不是織布機日（Looms Day，跟世界末日英文寫法「Doomsday」很接近）嗎？」

另一位網友也幽默回應：「訊息上寫的會不會是『門日』（Doors Day，也近似世界末日英文寫法「Doomsday」），可能是建商那天送門來。」

但部分網友擔心這可能是未來文明毀滅的預言表示：「賣掉房子搬走吧！這樣應該就沒問題了」、「天哪，這太奇怪了。」

露柏斑最終搜索了關於9月10日預測，並回覆網友：「這個日期跟世界末日預言無關。請大家放輕鬆。」

@loubobang

##fup ##fyp ##foryoupage ##tiktok ##comedian ##loubobang ##georgianhouserenovation ##realwork

♬ The X Files Theme - John Beal

英國

延伸閱讀

情侶入住百年老屋 挖到價值近百萬陳年威士忌

屋主發現壁紙後藏46年前「時間詩」 作者原來是她

超市外牆出現數千隻蜂 目擊員工：蜜蜂跟著女王群聚

「怪獸屋」牆壁長出樹惹民怨 網批：鄰居放任變這樣也有錯

相關新聞

150年老房子挖到牆上「世界末日」訊息 女曝真正令她發毛原因

英國喜劇作家露柏斑（Loubobang）日前重新裝潢她屋齡150年的家，拆除牆面壁紙時竟發現裡面藏著「世界末日」訊息。

18歲少女去夜店被下藥險遭撿屍 面容扭曲失控似喪屍片段瘋傳

女生出門狂歡，切記不要喝陌生人的酒！日前網上瘋傳1段英國少女像發瘋一樣在床上狂抓的片段，上傳者竟是她的媽媽，希望提醒女孩出門喝酒要小心。英媒訪問該對母女，原來日前少女18歲第一次去夜店遊玩，喝了兩口陌生男子提供的酒，之後像癲癇發作一樣，手、腿都失去知覺全身癱軟，幸好她的朋友待在身旁並送她入院。少女憶述事件稱她當時仍有意識，但無法控制身體扭曲，感覺非常可怕，她出院後每次出門都感焦慮，醫生初步估計她被下了兩種藥物，警方正調查事件。

與新生兒一樣重！日本流行送「米娃娃」讓親戚也能抱抱

疫情期間許多事物都受到波及，而日本有父母為了與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，竟突發奇想做出「米娃娃」：一袋...

11歲小莫札特演奏莫札特「D大調輪旋曲」 吸引近60萬人觀看

如果想要一睹小莫札特在鋼琴前飛快地彈奏優美的音符，那恐怕得要透過電影裡的模擬畫面，又或是等到科技能發展到如《復仇者聯盟》裡那樣自由穿梭在不同時空中的機器才有辦法，不過，一位來自俄羅斯的小小鋼琴家或許能夠讓我們很接近當年的莫札特。

漂浮在水面上的小提琴船 《挪亞的提琴》

對於水道比鐵道還多很多的威尼斯來說，看到船隻航行穿梭於市區間並不是甚麼稀奇的事，不過，如果看到一把小提琴漂浮在水面上，恐怕還是會驚奇個好一陣子。

縫衣針在肝臟一卡就是15年！英國男子完全摸不著頭緒

太陽報6日報導，英國一名男子的肝臟卡著一根縫衣針已經長達至少15年了，甚至連他自己都不知道到底怎麼一回事。根據報導，當事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。