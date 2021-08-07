動物園因疫關閉太孤獨 泰企鵝散步「不停左顧右盼」找客人

疫情下除了人類受影響，原來動物都會？泰國的動物園因應防疫措施要關閉，有動物園不時在facebook分享企鵝影片，被不少網友大讚可愛之餘，企鵝們不停探頭四圍望亦引人關注。園內的企鵝專家指，企鵝疫情下一樣要散步「做運動」鍛鍊身體，因為平日牠們習慣人類互動，可能是一出來就在找遊客，園長亦指平日遊客會幫手餵食，故突然間每天只見到同樣的人，會感到孤獨寂寞。

泰國政府因應疫情封鎖景點，故動物園現在都空蕩蕩。其中春武里府的「Khao Kheow Open Zoo」動物園雖然被迫關閉，但飼養員每天都帶41隻企鵝如常外出，讓牠們運動鍛鍊身體，保持健康之餘還可以減壓。園方上傳的影片吸引許多網民大讚可愛，從影片中見到企鵝排好隊搖搖晃晃，但奇怪的是牠們一停下就將頭轉來轉去看，似乎在找東西。

園內的企鵝專家Tossapol Kosol日前接受外媒訪問透露，企鵝們經常和遊客互動，疫情下可能因此感到孤獨。現在動物園的飼養員每天都想盡方法保持「訓練」，因為園內41隻企鵝每天要吃多達25公斤的鯖魚，即使無遊客都要繼續將牠們帶到圍欄及小巷，並帶到露天的泳池要牠們做運動消耗熱量。

Kosol表示，留意到企鵝現在散步時會很困惑，「因為當牠們從籠子裏出來時，通常有很多遊客在等牠們」，所以現在企鵝走出來而發現沒有其他人時，牠們會停下來環顧四周，就像在問人們都去哪了。園長Tawin Rattanawongsawat表示，園內的企鵝平日會有遊客幫手餵食，故封園後全部由飼養員做，企鵝可能意識到自己不停見到同樣的人，可能因此感到孤獨。

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文章授權轉載自《香港01》