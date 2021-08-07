快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

動物園因疫關閉太孤獨 泰企鵝散步「不停左顧右盼」找客人

香港01 / 李納德
泰國動物園的企鵝疫情下一樣要散步做運動，但牠們一出來會停下四圍望，專家指牠們習慣了一出來有遊客。（「Khao Kheow Open Zoo」fb影片截圖） 讚好
泰國動物園的企鵝疫情下一樣要散步做運動，但牠們一出來會停下四圍望，專家指牠們習慣了一出來有遊客。（「Khao Kheow Open Zoo」fb影片截圖） 讚好

疫情下除了人類受影響，原來動物都會？泰國動物園因應防疫措施要關閉，有動物園不時在facebook分享企鵝影片，被不少網友大讚可愛之餘，企鵝們不停探頭四圍望亦引人關注。園內的企鵝專家指，企鵝疫情下一樣要散步「做運動」鍛鍊身體，因為平日牠們習慣人類互動，可能是一出來就在找遊客，園長亦指平日遊客會幫手餵食，故突然間每天只見到同樣的人，會感到孤獨寂寞。

泰國政府因應疫情封鎖景點，故動物園現在都空蕩蕩。其中春武里府的「Khao Kheow Open Zoo」動物園雖然被迫關閉，但飼養員每天都帶41隻企鵝如常外出，讓牠們運動鍛鍊身體，保持健康之餘還可以減壓。園方上傳的影片吸引許多網民大讚可愛，從影片中見到企鵝排好隊搖搖晃晃，但奇怪的是牠們一停下就將頭轉來轉去看，似乎在找東西。

園內的企鵝專家Tossapol Kosol日前接受外媒訪問透露，企鵝們經常和遊客互動，疫情下可能因此感到孤獨。現在動物園的飼養員每天都想盡方法保持「訓練」，因為園內41隻企鵝每天要吃多達25公斤的鯖魚，即使無遊客都要繼續將牠們帶到圍欄及小巷，並帶到露天的泳池要牠們做運動消耗熱量。

Kosol表示，留意到企鵝現在散步時會很困惑，「因為當牠們從籠子裏出來時，通常有很多遊客在等牠們」，所以現在企鵝走出來而發現沒有其他人時，牠們會停下來環顧四周，就像在問人們都去哪了。園長Tawin Rattanawongsawat表示，園內的企鵝平日會有遊客幫手餵食，故封園後全部由飼養員做，企鵝可能意識到自己不停見到同樣的人，可能因此感到孤獨。

延伸閱讀：

馬路驚見一堆活魚　好心女急call男友幫手救援　竟致生態浩劫？

殺人鯨受傷擱淺似流淚　民眾接力淋水保濕　1個原因恐好心做壞事

文章授權轉載自《香港01》

動物園 疫情 孤獨 泰國

相關新聞

動物園因疫關閉太孤獨 泰企鵝散步「不停左顧右盼」找客人

疫情下除了人類受影響，原來動物都會？泰國的動物園因應防疫措施要關閉，有動物園不時在facebook分享企鵝影片，被不少網友大讚可愛之餘，企鵝們不停探頭四圍望亦引人關注。園內的企鵝專家指，企鵝疫情下一樣要散步「做運動」鍛鍊身體，因為平日牠們習慣人類互動，可能是一出來就在找遊客，園長亦指平日遊客會幫手餵食，故突然間每天只見到同樣的人，會感到孤獨寂寞。

重遇人類養父母！黑猩猩激動討抱超感人 出生患肺炎曾被遺棄

生娘不及養娘大原來對野生動物都適用！美媒近日在臉書分享一段「最可愛影片」，1隻被親生媽媽遺棄的黑猩猩，重遇年幼時曾照顧自己的人類「養父母」時，頓時秒速跑過去討抱撒嬌，溫暖畫面融化網友的心。原來影片攝於2018年，現時該頭黑猩猩已成為保護區內的明星，IG上擁有達73萬粉絲。令人驚訝的是，時至今天養父母去探望時，黑猩猩都會馬上認出並跑過去擁抱，網友知道後非常感動，追問為什麼不讓牠留在養父母身邊。

曖昧對象傳照報備！她看「火爐」秒揭劈腿 網驚：比FBI還強

情侶交往期間無法見面時，不少人都會傳照片和另一半報備行蹤。不過，近日美國一名女子就分享，她收到約會對象傳來的照片，宣稱自己待在家中煮飯，但仔細端看後，她卻發現「火爐」反射出一雙女性的手，顯示對方似乎說謊。強大的洞察力讓網友看了紛紛讚嘆「比FBI還厲害」、「是我的話根本不會發現」。

破金氏世界紀錄！網紅認證「嘴巴最大女性」 巨口塞食物爆紅

全世界嘴巴最大的女性，口會有多大？美國網紅Samantha Ramsdell在TikTok（抖音國際版）坐擁170萬粉絲，以「大口」聞名的她不時上傳一口塞下巨型食物的影片。近日她成功獲得金氏世界紀錄認證，獲封「全球嘴巴最大女性」，嘴巴可伸展至6.56公分長、10公分寬。她接受外媒訪問時笑說，沒想過因嘴巴大而出名，坦言小時候被人欺凌嘲諷，現在她可以反擊他們，「我有一張大嘴，但至少我有世上最大的嘴」。

哥倫比亞兩女走私毒品「藏私處」！姿勢怪異露陷遭警逮

兩名哥倫比亞婦女在被發現「走路姿勢怪異」後遭到警方盤查，最後經檢查、在其生殖器中找到原先想要走私的古柯鹼等毒品。

全家出遊開心錄影！下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。